Irano UR ministras paskelbė susitaręs su JAV „netrukus“ surengti kitą derybų raundą

Abbasas Araghchis sakė, kad penktadienį Omane vykusios pirmosios derybos buvo „gera pradžia“.
„(Branduolinis) sodrinimas yra mūsų neatimama teisė ir turi būti tęsiamas. Net bombardavimais jie negalėjo sunaikinti mūsų pajėgumų“, – sakė A. Araghchis, kurio interviu su tinklu „Al Jazeera“ ištraukos skelbiamos jo oficialiame platformos „Telegram“ kanale persų kalba.
„Esame pasirengę pasiekti tinkamą susitarimą dėl sodrinimo“, – pridūrė jis duodamas interviu, kurio arabų kalba dubliuotas ištraukas vėliau paskelbė „Al Jazeera“.
„Irano branduolinis klausimas bus išspręstas tik derybų būdu.“
A. Araghchio komentarai buvo išsakyti po išvakarėse Muskato mieste vėl prasidėjusių branduolinių derybų su Vašingtonu, kuris, reaguodamas į kruvinas Irano represijas prieš antivyriausybinių protestų dalyvius, Artimuosiuose Rytuose dislokavo lėktuvnešio grupę.
Penktadienį vykusios derybos buvo pirmosios nuo praėjusių metų, kai Irano ir Jungtinių Valstijų derybos dėl branduolinės programos žlugo po Izraelio beprecedentės bombardavimo kampanijos prieš Iraną, po kurios prasidėjo 12 dienų karas.
Karo metu Irano branduolines bazes bombardavo ir JAV kariniai lėktuvai.
A. Araghchi penktadienio derybas pavadino „gera pradžia“, tačiau pabrėžė, kad „pasitikėjimui sustiprinti dar prireiks daug laiko“.
Jis įspėjo, kad, jei Vašingtonas imsis taikytis į Irano teritoriją, Iranas „puls jų (JAV) bazes regione“.
Jis sakė, kad diskusijos Muskate buvo „netiesioginės“ ir vyko Omanui tarpininkaujant, tačiau pridūrė, kad tai buvo „galimybė“ pasisveikinti su JAV delegacija.
A. Araghchi sakė, kad abi pusės susitarė „netrukus“ surengti kitą derybų raundą, tačiau jo data dar nėra nustatyta.
Jis sakė, kad Irano raketų programa „niekada nebuvo derybų objektas“, nes ji susijusi su „gynybos klausimu“.
Jungtinės Valstijos siekia išspręsti Irano balistinių raketų programos ir jo paramos regiono karinėms grupuotėms klausimus, kuriuos, kaip praneša žiniasklaida, Izraelis siekia įtraukti į derybas.
Teheranas ne kartą atmetė pasiūlymus išplėsti derybų apimtį, kad jos neapsiribotų vien branduoline programa.