PasaulisĮvykiai

Masinė avarija Vokietijos greitkelyje: dėl plyšusios padangos susidūrė 28 automobiliai

2026 m. vasario 7 d. 15:50
Centrinės Vokietijos A9 greitkelyje plyšus važiuojančio sunkvežimio padangai įvyko didžiulė avarija, kurioje susidūrė 28 transporto priemonės.
Daugiau nuotraukų (1)
Kelių policijos atstovas spaudai sakė, kad stebėtina, jog per avariją Tiuringijos žemės Salės-Orlos rajone niekas nenukentėjo.
„Tokio masto nelaimės neįvyksta kasdien“, – kalbėdamas apie avariją sakė jis.
Sunkvežimio vairuotojas penktadienį vakare važiavo tarp Bad Lobenšteino ir Šleico sankirtų, kai staiga plyšo viena transporto priemonės padanga, o jos dalys išlakstė po visą važiuojamąją dalį.
Pasak policijos atstovo, padangos dalys kliudė dvidešimt septynias transporto priemones – lengvuosius automobilius ir kitus sunkvežimius.
Kelių policijos skaičiavimu, padaryta žala siekia maždaug 150 tūkst. eurų.
Po avarijos greitkelį teko keletui valandų uždaryti, o eismas jame vėl prasidėjo tik naktį.
Vokietijaavarija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.