Masinė avarija Vokietijos greitkelyje: dėl plyšusios padangos susidūrė 28 automobiliai

Kelių policijos atstovas spaudai sakė, kad stebėtina, jog per avariją Tiuringijos žemės Salės-Orlos rajone niekas nenukentėjo.
„Tokio masto nelaimės neįvyksta kasdien“, – kalbėdamas apie avariją sakė jis.
Sunkvežimio vairuotojas penktadienį vakare važiavo tarp Bad Lobenšteino ir Šleico sankirtų, kai staiga plyšo viena transporto priemonės padanga, o jos dalys išlakstė po visą važiuojamąją dalį.
Pasak policijos atstovo, padangos dalys kliudė dvidešimt septynias transporto priemones – lengvuosius automobilius ir kitus sunkvežimius.
Kelių policijos skaičiavimu, padaryta žala siekia maždaug 150 tūkst. eurų.
Po avarijos greitkelį teko keletui valandų uždaryti, o eismas jame vėl prasidėjo tik naktį.