Visą Angliją 9-metės nužudymu pašiurpinęs lietuvis pripažintas kaltu: kaip reagavo į aukos mamos žodžius

D. Skebas 2022 m. liepos 28 d. Bostone, Linkolnšyre, užpuolė mergaitę prie parduotuvės, kurioje dirbo jos motina.
26-metis prisipažino nužudęs mergaitę, bet neigė jos žmogžudystę, teigdamas, kad jo psichinė būklė sumažina jo kaltę. Tačiau Lincolno Karūnos teismo prisiekusiųjų kolegija po teismo proceso jį pripažino kaltu.
D. Skebas buvo suimtas. Vasario 25 d. jis bus nuteistas.
Mergaitė su savo drauge žaidė prie savo motinos parduotuvės Fountain Lane gatvėje.
Netrukus po 20:00 Lietuvos laiku prie mergaičių priėjo D. Skebas, kuris išsitraukė peilį ir vieną kartą dūrė mergaitei į krūtinę.
Velionės motina prisimena, kaip mergaitė šaukė jos vardą, prieš išbėgdama į gatvę, kur pamatė savo dukrą, vis dar spaudžiančią lanką su kuriuo žaidė, o po akimirkos – griūvančią jai į glėbį.
Teismas išklausė, kad, nepaisant ne tarnyboje buvusio policijos pareigūno, gydytojų ir paramedikų pastangų, mergaitė mirė per valandą po to, kai buvo subadyta peiliu.
D. Skebas, kuris neturėjo jokio ryšio su mergaite, buvo suimtas savo namuose praėjus dviem dienoms po užpuolimo, o jo neseniai vietinėje parduotuvėje įsigytas peilis buvo rastas paslėptas už radiatoriaus.
Per kelis mėnesius po užpuolimo jis buvo pripažintas netinkamu stoti prieš teismą ir vėliau perkeltas į Ramptono aukšto saugumo ligoninę.
2023 m. liepos mėn. prisiekusiųjų teismas pripažino D. Skebą kaltu dėl devynmetės mergaitės nužudymo, o po dvejų metų, pagerėjus jo psichinei sveikatai, buvo nuspręsta, kad jis gali būti teisiamas už nužudymą.
Teismo metu prisiekusiųjų kolegija buvo informuota, kad D. Skebą įvertino trys psichiatrai.
Visi trys gydytojai sutiko, kad D. Skebas serga šizofrenija ir mergaitės nužudymo dieną jam pasireiškė psichozės simptomai.
Tačiau prokuratūra atmetė D. Skebo teiginį apie sumažintą atsakomybę ir tvirtino, kad nužudymas buvo „tyčinis ir suplanuotas“.
Prokuroras Christopheris Donnellan KC teismui pareiškė, kad tai buvo „piktadarystė“, pridurdamas, kad D. Skebas žinojo, jog „žudo vaiką“.
Po daugiau nei septynių valandų svarstymų prisiekusiųjų kolegija 11 balsų prieš 1 pripažino D. Skebą kaltu dėl mergaitės nužudymo.
D. Skebas pasirodė vaizdo konferencijoje iš Ramptono ligoninės, kad išklausytų nuosprendį.
Kol buvo skaitoma velionės motinos pareiškimas, D Skebas žiūrėjo tiesiai į priekį, nerodydamas jokių emocijų.
Pareiškimas prasidėjo nuo teiginio, kad mergaitei šią savaitę būtų suėję 13 metų.
„Per šiuos netekties metus aš ir visa mano šeima patyrėme labai daug.
Ašaros ir skausmas negali nuplauti visko, ką jaučiame“, – kalbėjo ji.
„Koks tėvas kada nors galvoja, kad turės palaidoti savo vaiką?“ – pridūrė mama.
Teisme mirusios mergaitės patėvis sakė: „Aš įžengiau į jos gyvenimą, kai jai buvo vos treji metai.
Nuo tos akimirkos mes mėgavomės mūsų bendra kelione esant ir geriems, ir blogiems laikams.
Aš mylėjau ją kaip savo pačio vaiką. Ji buvo graži siela, turinti stiprų charakterį ir stiprią asmenybę“, – kalbėjo patėvis.
Teisme skaitant šeimos pareiškimus, buvo matyti, kaip keletas žmonių šluostėsi ašaras.
Teisėjas atleido prisiekusiuosius nuo tolesnių prisiekusiųjų pareigų dešimčiai metų.
Kreipdamasis į juos, jis sakė: „Suprantu, kad tai buvo sunki patirtis jums.“
„Mums prireikė trejų su puse metų, kad D. Skebas būtų nuteistas. Aš puikiai suprantu, kaip sunku tai turėjo būti nužudytos mergaitės šeimai. Tai buvo vienas iš labiausiai dėmesio sulaukusių Linkolnšyro policijos tyrimų“, – sakė vyriausioji Linkolnšyro policijos inspektorė Jennifer Lovett.
Parengta pagal BBC inf.
