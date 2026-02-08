Etiopija pareikalavo, kad Eritrėja nedelsiant išvestų karius iš jos teritorijos

„Pastarųjų dienų įvykiai rodo, kad Eritrėjos vyriausybė pasirinko tolesnio eskalavimo kelią“, – šeštadienį laiške savo Eritrėjos kolegai rašė užsienio reikalų ministras Gedionas Timothewos.
Jis pareikalavo, kad Asmara „išvestų savo karius iš Etiopijos teritorijos ir nutrauktų bet kokį bendradarbiavimą su sukilėlių grupuotėmis“.
Šių dviejų Somalio kyšulio šalių santykiai jau seniai įtempti. Pastaraisiais mėnesiais Adis Abeba kaltino Eritrėją remiant sukilėlius Etiopijos teritorijoje. Asmara šiuos kaltinimus atmeta.
Pasak G. Timothewos, šie veiksmai buvo „ne tik provokacijos, bet ir atviri agresijos aktai“.
Tačiau jis taip pat pareiškė tikįs, kad „smurto ir nepasitikėjimo ciklą“ vis dar galima nutraukti diplomatinėmis priemonėmis.
Eritrėjos vyriausybė iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti situaciją.
Viena uždariausių pasaulio šalių Eritrėja 1993 m. paskelbė nepriklausomybę nuo Etiopijos. Per dvišalį karą 1998–2000 m. žuvo dešimtys tūkstančių žmonių.
2020–2022 m. konflikto metu abi vyriausybės bendradarbiavo kovodamos su sukilėliais iš Etiopijos Tigrajus srities, bet susiginčijo dėl taikos sutarties, iš kurios Eritrėja buvo pašalinta.