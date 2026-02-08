Japonijoje vyksta pirmalaikiai parlamento rinkimai

Nuomonės apklausos rodo, kad S. Takaichi Liberalų demokratų partija (LDP), kuri beveik nepertraukiamai valdė dešimtmečius, lengvai laimės daugiau nei 233 vietas, reikalingas vėl užsitikrinti daugumą 465 narių žemuosiuose rūmuose.
Rinkimų dieną gausiai snigo daugelyje šalies vietų, įskaitant Tokiją ir kitus regionus, kuriuose žiemą sniegas būna retas svečias.
„Manau svarbu ateiti, kad galėtume tinkamai dalyvauti politikoje“, – prie balsavimo punkto Tokijuje AFP sakė 50-metė japonė, prisistačiusi pavarde Kondo.
„Net jei snigs dar labiau nei dabar, aš vis tiek ketinu eiti“, – pridūrė ji.
„Man buvo sudėtinga ateiti iki balsadėžės, nes aplink kaupėsi sniego krūvos, ir buvo labai sunku atvykti dėl blogų kelio sąlygų“, – visuomeniniam transliuotojui NHK sakė 70-metis vyras iš Aomorio šiaurės Japonijoje.
„Norėčiau, kad rinkimai vyktų kitu metų laiku, be sniego“, – sakė jis.
Tai pirmas kartas per kelis dešimtmečius, kai Japonija rengia visuotinius rinkimus sniegingą vasarį.
Visuomenės nuomonės ir tyrimų centrai netgi prognozuoja – su tam tikru atsargumu dėl neapsisprendusių rinkėjų ir žiemiškų oro sąlygų – kad LDP ir jos koalicijos partneris galėtų užsitikrinti 310 vietų, kurios užtikrintų parankią dviejų trečdalių balsų daugumą.
Tai būtų geriausias LDP rezultatas nuo 2017-ųjų, kai panašų rezultatą pasiekė S. Takaichi mentorius, buvęs premjeras Shinzo Abe.
Jaunystėje S. Takaichi grojo būgnais sunkiojo metalo grupėje, žavėjosi Didžiosios Britanijos „geležine ledi“ Margaret Thatcher. Prieš tapimą LDP pirmininke spalį, ji priklausė itin konservatyviam partijos sparnui.
S. Takaichi paneigė pesimistų prognozes ir sulaukė didelio rinkėjų, ypač jaunimo, palaikymo. Jos gerbėjai žavisi viskuo – nuo nešiojamos rankinės iki improvizacijos atliekant korėjietiškos muzikos stiliaus „K-pop“ dainą su Pietų Korėjos prezidentu.
Pandos ir valstybės skola
Tačiau S. Takaichi ne viskas klostėsi sėkmingai. Nerimą gyventojams kėlė tai, kaip ji ėmėsi tvarkyti antros pagal dydį Azijos ekonomikos valstybės finansus.
Premjerė priėmė 135 mlrd. JAV dolerių vertės stimuliacinį paketą, kad sušvelnintų infliacijos padarinius ir rinkimų kampanijos metu pažadėjo sustabdyti vartojimo mokesčio taikymą maistui.
Japonijos skola daugiau nei dvigubai viršija jos visą ekonomiką. Pastarosiomis savaitėmis ilgalaikių obligacijų palūkanos pasiekė rekordines aukštumas, stipriai svyravo jenos kursas.
„S. Takaichi visada kalba apie atsakomybės prisiėmimą vykdant ekspansinę fiskalinę politiką, bet aš nežinau, ar tai iš tiesų mus nuves geresne linkme“, – AFP sakė balsuoti Tokijuje atvyksui 50-metė Chika Sakamoto.
„Vis dėlto norėjau pamatyti, kas atsitiks, jei jie imsis agresyvių fiskalinių išlaidų“, – pridūrė ji, tikėdamasi mažesnio pakilusių kainų poveikio namų ūkių pajamoms.
Praėjus vos dviem savaitėms nuo paskyrimo premjere, S. Takaichi, kuri prieš tapdama vyriausybės vadova buvo laikoma aršia Kinijos kritike, pareiškė, kad Japonija galėtų įsikišti karine jėga, jei Pekinas bandytų jėga užimti savivaldį Taivaną.
Kinija laiko šią demokratinę salą savo teritorijos dalimi ir neatmeta galimybės ją aneksuoti jėga.
Tik pradėjusi dirbti premjere S. Takaichi padarė viską, kad susitiktų Tokijuje su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, todėl Pekinas į jos neplanuotas pastabas reagavo su įsiūčiu.
Kinija išsikvietė Tokijaus ambasadorių, įspėjo savo piliečius nekeliauti į Japoniją ir surengė bendras oro pratybas su Rusija. Praėjusį mėnesį netgi susigrąžino paskutines dvi Japonijos pandas.
D. Trumpas šio konflikto viešai nekomentavo, bet praėjusią savaitę S. Takaichi pavadino „stipria, galinga ir išmintinga lydere, kuri tikrai myli savo šalį“.
Politikos mokslų docentė Sirakūzų universitete Margarita Estevez-Abe teigia, kad incidentas su Kinija dar labiau išaugino S. Takaichi populiarumą.
„Dabar ji gali nesijaudinti dėl rinkimų iki 2028 m., kai vyks aukštųjų rūmų rinkimai“, – AFP sakė M. Estevez-Abe.
„Japonijai geriausias scenarijus būtų, jei S. Takaichi giliai įkvėptų ir sutelktų dėmesį į santykių su Kinija gerinimą“, – pridūrė mokslininkė.
Japonijos rinkimų apylinkės duris užvers 20 val. vietos laiku (1 val. Lietuvos laiku). Netrukus po to bus pradedama skelbti išankstinius rezultatus.