Po generolo sušaudymo Maskvoje – FSB žinia: sulaikė įtariamąjį

FSB informavo, kad sulaikytasis – Rusijos pilietis Liubomiras Korba, gimęs 1960 m. Įtariama, kad tai jis penktadienį kelis kartus šovė į Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU vadovo pavaduotoją generolą leitenantą V. Aleksejevą viename Maskvos daugiabučių.
„Su Jungtinių Arabų Emyratų partnerių pagalba... [jis] buvo sulaikytas Dubajuje ir perduotas Rusijos pusės atstovams“, – teigia saugumo tarnyba.
Pasak Rusijos žiniasklaidos, generolui buvo atlikta operacija.
Vokietijos naujienų agentūra DPA pranešė, kad Maskvoje anksčiau buvo sulaikytas 1959 m. gimęs bendrininkas. Dar vienas įtariamasis bendrininkas, kaip pranešama, pabėgo į Ukrainą.
Penktadienį keletas šūvių buvo paleista į generolą leitenantą Vladimirą Aleksejevą gyvenamajame pastate Volokolamskoye greitkelyje, šiaurės vakarų Maskvoje.
Rusijos tyrimo komitetas pranešė, kad įtariamasis paspruko iš įvykio vietos.
64-metis V. Aleksejevas yra paskutinis aukšto rango karinis pareigūnas, tapęs taikiniu netoli Maskvos nuo tada, kai 2022 m. vasario mėn. Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Kaip antrasis asmuo Rusijos karinės žvalgybos GRU pagrindinėje direkcijoje, jis atliko svarbų vaidmenį kare Ukrainoje ir anksčiau buvo apdovanotas Rusijos didvyrio vardu už savo indėlį į Maskvos karinę intervenciją Sirijos pilietiniame kare.
Jis buvo įtrauktas į Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės sankcijų sąrašą po to, kai GRU buvo apkaltinta dėl 2018 m. nervus paralyžuojančios medžiagos „Novičok“ panaudojimo Solsberio mieste Jungtinėje Karalystėje.
Jis taip pat buvo išsiųstas derėtis su sukarintos grupuotės „Wagner“ vadovu Jevgenijumi Prigožinu, kuris 2023 m. birželio mėn. vadovavo trumpam ir kruvinam maištui.
Jo viršininkas GRU, Igoris Kostjukovas, vadovavo Rusijos derybų komandai taikos derybose su Ukrainos ir JAV komandomis Abu Dabyje. Paskutinis derybų raundas baigėsi ketvirtadienį be didesnių laimėjimų.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas penktadienį pareiškė, kad už šio pasikėsinimo stovi Ukraina, kuri, jo teigimu, taip siekė sabotuoti taikos derybas. Ukraina paneigė, kad yra kaip nors prie to prisidėjusi.
RusijaDubajuspasikėsinimas į gyvybę
