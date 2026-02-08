Portugalijoje vyksta antrasis prezidento rinkimų turas

Nors teigiama, kad tiesmukas kraštutinių dešiniųjų lyderis Andre Ventura turbūt pralaimės socialistų kandidatui Antonio Jose Seguro, jo pasiekti rezultatai bus atidžiai stebimi – kaip ir pastarosios stiprios audros, kurios nuo metų pradžios siautėja Atlanto vandenyne.
Rinkimų apylinkės atvėrė duris 8 val. ryto (10 val. Lietuvos laiku). Balsą už būsimą prezidentą atiduoti turi teisę 11 mln. rinkėjų šalyje ir užsienyje. Išankstiniai rinkimų rezultatai turėtų paaiškėti apie 8 val. vakaro.
Nors orai naktį į sekmadienį pagerėjo, balsavimą savaitei atidėjo mažiausiai 14 labiausiai nukentėjusių rinkimų apygardų, kuriose gyvena beveik 32 tūkst. rinkėjų.
Audros nusinešė mažiausiai penkių žmonių gyvybes, sukėlė potvynių ir padarė žalos už maždaug 4 mlrd. eurų.
Kandidatas į prezidentus A. Ventura ragino atidėti rinkimus, bet jo pasiūlymas buvo atmestas.
Apklausų duomenimis, jis atsilieka nuo 63 m. A. J. Seguro, patyrusio politiko. Trečiadienį paskelbta apklausa atskleidė, kad socialistus palaiko 67 proc. rinkėjų.
Portugalijos premjeras Luisas Montenegro teigė, kad audros sukėlė „katastrofišką krizę“, bet rinkimams kilusios rizikos esą galima išvengti.
Kadenciją baigiantis prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa teigė penktadienį akcentavęs A. Venturai, kad prieš penkerius metus šalies prezidento rinkimai įvyko nepaisant koronaviruso pandemijos.