Civilinės saugos tarnyba: šiaurės Libane sugriuvus pastatui žuvo 14 žmonių

Civilinės saugos tarnybos generalinis direktorius generolas Imadas Khreishas patvirtino, kad paieškos ir gelbėjimo operacijos baigtos. Jis taip pat patvirtino žuvusiųjų skaičių ir pažymėjo, kad aštuoni žmonės buvo išgelbėti.
„Sekmadienį Tripolio miesto Bab al-Tabanės rajone sugriuvo gyvenamasis pastatas, sudarytas iš dviejų dalių, kurių kiekviena turėjo po šešis aukštus“, – pranešė tarnyba.
Viduržemio jūros pakrantėje įsikūręs Tripolis, kuriame skurdo lygis viršija 70 proc., JT duomenimis yra laikomas skurdžiausiu Libano miestu.
Daugeliui pastatų metų metus nebuvo atlikti jokie priežiūros darbai. Be to, rajone, kuriame sugriuvo pastatas, Sirijos sukilimo pradžioje, kai daugelis Tripolio gyventojų rėmė Sirijos opoziciją, vyko susirėmimai tarp sunitų musulmonų kovotojų ir alavitų iš kaimyninės Džabal Moseno srities.
Po sekmadienį įvykusio incidento, miesto gatvėmis motociklais važinėjo grupės įpykusių jaunuolių, o kai kurie iš jų nuvyko prie kelių politikų biurų ir apgadino ten įrengtas metalines barikadas, pranešė Nacionalinė naujienų agentūra.
Sausio mėnesį Aukštesniosios pagalbos tarnybos vadovas Bassamas Nablusi, remdamasis Tripolio savivaldybės duomenimis, pareiškė, kad 105 pastatų gyventojams reikia nedelsiant išduoti įspėjimus evakuotis.
Libano nekilnojamojo turto asociacijos duomenimis, Libane yra mažiausiai 16 tūkst. pastatų, kuriems gresia pavojus sugriūti, o dauguma jų stovi sostinėje Beirute ir Tripolyje.
2020 m. Beiruto uoste įvyko galingas sprogimas, kurio metu kilus stiprioms smūginėms bangoms dar labiau išaugo rizika, kurią patiria kai kurie pastatai. Libanas jau kelerius metus yra įklimpęs į vieną iš blogiausių ekonominių ir finansinių krizių savo istorijoje. Nuo 2019 m. vietos valiuta prarado ne mažiau nei 98 proc. savo vertės.
Smarkiai išaugus statybinių medžiagų kainoms, daugelis nekilnojamojo turto objektų rangovų, savininkų ir nuomininkų negali sau leisti remonto darbų, todėl skubiai reikalingi renovacijos darbai atidėliojami.