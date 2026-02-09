Dėl J. Epsteino skandalo susvyravo britų premjero pozicijos, pasitraukė du jo padėjėjai

Leiboristų lyderis, premjero pareigose esantis 19 mėnesių, susidūrė su opozicijos politikų raginimais atsistatydinti dėl Peterio Mandelsono paskyrimo ambasadoriumi JAV žinant, kad jis palaikė ryšius su seksualiniu nusikaltėliu J. Epsteinu jau po to, kai šis 2008 m. buvo nuteistas.
Pirmiausia iš pareigų pasitraukė K. Starmerio štabo vadovas Morganas McSweeney, pataręs K. Starmeriui paskirti prieštaringai vertinamą P. Mandelsoną, o kitą dieną atsistatydino ir jo komunikacijos vadovas Timas Allanas, išdirbęs šiame poste vos kelis mėnesius.
M. McSweeney pasitraukus, oponentų puolamas JK vyriausybės vadovas liko be savo artimiausio patarėjo.
T. Allanas trumpame pareiškime teigė norįs „leisti sukurti naują Nr. 10 komandą“, turėdamas omenyje ministro pirmininko biurą Dauningo gatvėje 10.
Per savo dar gana trumpą vadovavimo laikotarpį K. Starmeris jau spėjo pakeisti kelis komunikacijos vadovus, o darbuotojų pasitraukimai, politikos posūkiai ir klaidos tampa vis ryškesniu jo stringančios administracijos bruožu, kuris vis labiau mažina jo populiarumą.
Vėliau pirmadienį su sunkumais susiduriantis premjeras svarbiame susitikime turėtų kreiptis į leiboristų parlamento narius.
„Patarėjai pataria, lyderiai sprendžia. Jis priėmė blogą sprendimą, jis turėtų prisiimti atsakomybę už tai“, – BBC radijui sakė konservatorių opozicijos lyderė Kemi Badenoch, pavadinusi K. Starmerio padėtį „nepavydėtina“.
Netikėtas posūkis dėl P. Mandelsono paskyrimo, kurį lėmė elektroniniai laiškai, rodantys, kad jis draugavo su J. Epsteinu dar ilgai po pastarojo nuteisimo 2008 m., yra rimčiausia krizė K. Starmerio valdymo laikotarpiu.
„Pasitraukti?“
Keletas eilinių Leiboristų partijos atstovų parlamente, daugiausia iš kairiojo sparno, kuriems niekada nepatiko K. Starmerio centristinė kryptis, pasiūlė premjerui pasekti M. McSweeney pavyzdžiu ir atsistatydinti.
Tačiau nemažai svarbių veikėjų jį gina, nes dar nėra aiškaus įpėdinio, o gegužę partijos laukia svarbūs vietos valdžios rinkimai.
„Pasitraukti? Jis turi 3,5 metų ir 400 parlamento narių“, – AFP sakė vienas leiboristų parlamentaras, turėdamas omenyje didelę partijos daugumą parlamente.
Pastaraisiais metais leiboristai visuomenės apklausose dviženkliu skirtumu atsilieka nuo Nigelo Farage‘o kraštutinių dešiniųjų partijos „Reform UK“. Šios apklausos leiboristų parlamentarams kelia vis daugiau nerimo, nors kiti visuotiniai rinkimai įvyks tik 2029 m.
Pernai rugsėjį K. Starmeris atleido P. Mandelsoną po to, kai JAV Kongreso paskelbti dokumentai atskleidė P. Mandelsono ryšių su J. Epsteinu, 2019 m. nusižudžiusiu kalėjime, mastą.
Dokumentai, kuriuos sausio 30 d. paskelbė JAV vyriausybė, vėl įplieskė ginčus ir, parodė, kad P. Mandelsonas, būdamas JK ministru, nutekino konfidencialią JK vyriausybės informaciją finansininkui J. Epsteinui, įskaitant 2008 m. finansų krizę.
Policija atlieka tyrimą dėl 72 metų P. Mandelsono nusižengimo valstybės tarnybai ir penktadienį atliko kratas dviejose jo valdose. Jis nebuvo sulaikytas.
K. Starmeris, žmogaus teisių advokatas ir buvęs vyriausiasis Anglijos ir Velso prokuroras, atsiprašė J. Epsteino aukų ir apkaltino P. Mandelsoną melavus apie savo ryšių su finansininku mastą, kai buvo atliekama jo tinkamumo patikra prieš paskyrimą į Vašingtoną.
JK vyriausybė turi paskelbti dešimtis tūkstančių elektroninių laiškų, žinučių ir dokumentų, susijusių su P. Mandelsono paskyrimu, o tai gali dar padidinti spaudimą ministrui pirmininkui ir kitiems aukštiems leiboristų ministrams.
Be to, vasario 28 d. K. Starmerio taip pat laukia svarbūs papildomi rinkimai, kurių pralaimėjimas dar labiau padidintų jo bėdas.