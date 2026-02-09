Iš Baltarusijos į Lenkiją vėl įskrido į balionus panašių objektų

Pasak DORSZ, situacija visiškai kontroliuojama, incidentas nekelia jokios potencialios grėsmės aviacijos sektoriui ar civiliams gyventojams, o skraidantys objektai nedelsiant identifikuojami ir stebimi karinėmis atpažinimo sistemomis.
„Kariuomenė, veikdama pagal galiojančią tvarką, bendradarbiauja su tarnybomis, atsakingomis už valstybės saugumą, ir nuolat teikia atitinkamą informaciją, leidžiančią greitai reaguoti, įskaitant objektų perėmimą, taip pat asmenų, įtariamų dalyvaujant šiuose incidentuose, sulaikymą“, – pirmadienio rytą rašė DORSZ.
Pranešime teigiama, kad Lenkijos ginkluotosios pajėgos yra nuolat pasirengusios bet kokioms galimoms operacijoms, susijusioms su Lenkijos oro erdvės apsauga.
Pastarosiomis dienomis DORSZ pranešė apie pasikartojančius oro erdvės pažeidimus objektais, kurie, kaip manoma, yra kontrabandos gabenimo balionai iš Baltarusijos.
Balionai į Lenkijos teritoriją gabena cigarečių kontrabandą, pirmadienį rašė dienraštis „Rzeczpospolita“, o Lenkijos tarnybos per 2025 m. užfiksavo net 200 tokių atvejų.
Pasak dienraščio, cigarečių kontrabanda pasitarnauja tik kaip priedanga hibridinei provokacinei operacijai, kurią vykdo Baltarusijos režimas. Gali būti, kad jos tikslas yra patikrinti, kaip Lenkijos tarnybos reaguos ir spręs situaciją, taip pat – sukelti trikdžius.
Buvęs Lenkijos specialiųjų tarnybų koordinatoriaus pavaduotojas Stanislawas Zarynas, kurį cituoja „Rzeczpospolita“, sakė, kad skraidantys objektai – dronai ir oro balionai – pastaraisiais mėnesiais įskridę į Lenkijos oro erdvę, dažnai turi GPS daviklius, su kurių pagalba Baltarusija gali rinkti informaciją apie Lenkijos tarnybų galimybes perimti tokius įrenginius ir apsisaugoti nuo tokių provokacijų.
Tokia informacija turėtų būti tikras žinių lobynas Rusijai, svarstė S. Zarynas.