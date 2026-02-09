Japonijos premjerė pabrėžia dialogo su Kinija svarbą

„Būtent todėl, kad tarp Japonijos ir Kinijos yra abejonių ir iššūkių, komunikacija yra svarbi. Japonija atvira įvairioms dialogo su Kinija formoms“, – sakė ji spaudos konferencijoje.
S. Takaichi yra žinoma dėl savo griežto politinio kurso Kinijos atžvilgiu. Jau netrukus po to, kai perėmė vadovavimą vyriausybei, ji suerzino vadovybę Pekine pareikšdama, kad Kinijos puolimas prieš demokratišką Taivano salą reikštų „egzistencinės grėsmės situaciją“ Japonijai, o tai galėtų išprovokuoti karinę reakciją.
Būdama griežtos saugumo politikos šalininke, S. Takaichi pasisako už glaudesnius santykius su JAV. Pirmadienį ji jau paskelbė apie savo vizitą į Jungtines Valstijas kitą mėnesį. Premjerės teigimu, kovą ji susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu aptarti pasaulinių iššūkių.
S. Takaichi Lliberaldemokrtaų partija (LDP) per rinkimus į žemuosius parlamento rūmus sekmadienį tapo pirmąja partija pokario laikotarpiu, peržengusia dviejų trečdalių – 310 mandatų – daugumą.
S. Takaichi spalio gale tapo pirmąją moterimi, išrinkta vadovauti Japonijos vyriausybei.