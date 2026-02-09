JAV pajėgos Indijos vandenyne perėmė laivą, kuris pažeidė blokadą Karibuose

Pentagonas naujienų agentūrai AFP sakė, kad JAV pajėgos perėmė šį laivą, o prieš tai tinkle „X“ paskelbė, jog naktį „be incidentų“ buvo įsilaipinta į „Aquila II“. Tanklaivis „veikė nepaisydamas prezidento Trumpo nustatyto sankcionuotų laivų karantino Karibuose. Jis bėgo, o mes sekėme paskui jį“, – „X“ paskyroje nurodė Pentagonas ir kartu pridūrė, kad šis laivas buvo „sekamas ir medžiojamas“ nuo Karibų iki Indijos vandenyno.
Tai jau aštuntasis Jungtinių Valstijų perimtas laivas nuo tada, kai D. Trumpas gruodžio mėnesį įsakė vykdyti sankcionuotų naftos laivų, plaukiančių į Venesuelą ir iš jos, blokadą. Tai taip pat yra antrasis laivas, privertęs JAV pajėgas persekioti jį už regiono ribų, – praėjusį mėnesį Šiaurės Atlanto vandenyne buvo sulaikytas su Rusija siejamas tanklaivis, kurį JAV persekiojo nuo Venesuelos krantų.
Vašingtonas Karibuose dislokavo didžiules karinio jūrų laivyno pajėgas, smogė į laivus, kurie, pasak jo, buvo naudojami narkotikų kontrabandai, perėmė tanklaivius ir surengė stulbinančią operaciją, kurios tikslas buvo sulaikyti Venesuelos kairiųjų pažiūrų lyderį Nicolą Maduro.
Vis dėlto pastaraisiais mėnėsiais perimti laivai sudaro tik nedidelę dalį visų sankcionuotų „tamsiojo laivyno“ laivų, kurie veikia visame pasaulyje ir kurių, pasak aukšto rango JAV pakrančių apsaugos tarnybos pareigūno, yra iki 800.
„Tai labai maža dalis“ konfiskuotų laivų, anksčiau šį mėnesį Kongreso posėdyje sakė kontradmirolas Davidas Barata.
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)Indijos vandenynasKaribų jūra
