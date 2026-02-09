Jokios paguodos: po nušvilpimo – netikėtas K. Kallas kirtis J. D. Vance'ui

Praėjusią savaitę Milane, „San Siro“ stadione, per žaidynių atidarymo ceremoniją J. D. Vance'as ir jo žmona Usha Vance, pasirodę ekrane su JAV vėliavomis, buvo sutikti nušvilpimu ir pašaipomis. Šis epizodas žiniasklaidoje tapo dar vienu transatlantinės įtampos simboliu.
Kalbėdama „Euronews“ laidoje „Europe Today“ K. Kallas priminė, kad europiečiai girdėjo daug „ne itin malonių žodžių“ iš JAV pareigūnų apie Europą.
„Žinoma, mūsų visuomenė taip pat turi savo pasididžiavimą, europietišką pasididžiavimą. Ir tai matosi“, – pabrėžė K. Kallas.
Jos pastabos atspindi įtemptą ES ir JAV santykių būklę prieš šią savaitę vyksiančią Miuncheno saugumo konferenciją. Ten Europos lyderiai susitiks su Donaldo Trumpo administracijos atstovais.
Įtampa
Praėjusių metų konferencijos metu J. D. Vance'as šokiravo daugelį europiečių savo kritiškais pareiškimais apie ES. Jis kaltino ją ribojant žodžio laisvę ir dėl migracijos politikos esą rizikuojant „civilizaciniu išnykimu“.
Vėliau J. D. Vance'as ir kiti D. Trumpo administracijos pareigūnai pratęsė aštrių pasisakymų seriją Europos atžvilgiu. Dar visai neseniai J. D. Vance'as apkaltino europiečius veidmainyste bendraujant su JAV atstovais.
„Europiečiai privačiai tokie draugiški, jie pasirengę daug kam nusileisti, o viešai mus puola ir kartoja: „Mes nesiruošiame dirbti su amerikiečiais, nieko nedarysime su amerikiečiais“, – piktinosi J. D. Vance'as pokalbių laidoje.
„Atsiprašau, bet tai visiška apgaulė“, – pridūrė J. D. Vance'as.
Šie komentarai nuskambėjo netrukus po to, kai D. Trumpas pagrasino perimti Grenlandijos, autonominės Danijos teritorijos Arktyje, kontrolę. Šis žingsnis Europoje taip pat sukėlė aštrių reakcijų.
Nepaisant kvietimo, J. D. Vance'as, kaip pranešama, neketina dalyvauti šių metų konferencijoje Miunchene. Apie tai informavo „Bloomberg“ ir „Fox News“.
Vietoje jo JAV delegacijai konferencijoje vadovaus valstybės sekretorius Marco Rubio.
Kaja KallasJames David VanceJAV
Rodyti daugiau žymių