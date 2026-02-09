Prie Libijos krantų apvirtus migrantų valčiai, žuvo arba be žinios dingo 53 žmonės

Libijos tarnyboms pavyko išgelbėti tik dvi moteris iš Nigerijos. Viena jų per tragediją neteko dviejų savo kūdikių, kita – sutuoktinio.
Gumine valtimi plaukė migrantai ir pabėgėliai iš kelių Afrikos šalių, teigė toliau IOM, remdamasi išgyvenusiomis moterimis. Grupė į kelią leidosi ketvirtadienį apie 23.00 val. Maždaug po šešių valandų valtis apvirto, kai į ją prasiskverbė vanduo.
IOM duomenimis, šiais metais centrinėje Viduržemio jūros dalyje jau žuvo arba be žinios dingo mažiausiai 484 migrantai. Vien tik sausį jų buvo mažiausiai 375. Spėjama, kad tikrasis skaičius gali būti dar didesnis. Pernai, anot duomenų, dingusiųjų skaičius siekė daugiau kaip 1.3 tūkst.
„Šie pasikartojantys incidentai parodo, su kokiais nuolatiniais ir mirtinais pavojais susiduria migrantai ir pabėgėliai, mėgindami įveikti pavojingą maršrutą“, – pareiškė IOM. Jungtinėms Tautoms priklausanti organizacija dar kartą pareikalavo stipresnio tarptautinio bendradarbiavimo ir į apsaugą orientuotų priemonių, kad būtų galima kovoti su žmonių kontrabandininkų ir prekeivių žmonėmis gaujomis. Šios išnaudoja migrantus ir sodina juos į plaukti netinkamas valtis.
Nuo diktatoriaus Muammaro al Gaddafi nuvertimo 2011 m. Libija tapo tranzitiniu maršrutu migrantams. Šie pavojingais ruožais dykumomis ir Viduržemio jūra nuo konfliktų ir smurto bėga į Europą.