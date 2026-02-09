Rusija pažėrė kritikos JAV: prabilo apie dusinančias priemones

„Padėtis Kuboje išties kritinė“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
„Jungtinių Valstijų taikomos dusinančios priemonės šaliai kelia daug sunkumų. Aptariame galimus sprendimus su savo draugais kubiečiais, kad suteiktume paramą, kokią tik galime“, – pridūrė jis.
JAV įsakymas sustabdyti Venesuelos naftos tiekimą Kubai, kai praėjusį mėnesį Amerikos kariai sučiupo Venesuelos lyderį Nicolą Maduro, buvo smūgis Kubai.
Penktadienį Kubos vyriausybė paskelbė apie skubias priemones salos energetikos krizei spręsti, įskaitant keturių dienų darbo savaitę valstybinėse įmonėse ir degalų pardavimo apribojimus.
Prezidentas Donaldas Trumpas taip pat pasirašė vykdomąjį įsakymą, leidžiantį jo šaliai įvesti tarifus naftą Havanai parduodančioms šalims. D. Trumpas teigė, kad Meksika, nuo 2023 m. tiekianti Kubai naftą, dėl JAV tarifų grėsmės nustos tai daryti.
Dėl naftos trūkumo Kuba gali panirti į visišką tamsą, elektrinės vargiai aprūpina nepertraukiamu elektros tiekimu.
Rusija jau seniai kritikuoja JAV kampaniją prieš Havaną, vadina ją nepriimtina ir įspėja, kad šalį gali ištikti humanitarinė krizė.
Kuba perspėjo oro linijas, kad mėnesiui sustabdo reaktyvinio kuro tiekimą, sekmadienį pranešė vienos Europos oro linijų bendrovės pareigūnas.
Vašingtonas jau seniai siekia nuversti arba susilpninti komunistinę Kubos vyriausybę. Havana kaltina D. Trumpą noru uždusinti salos ekonomiką. Pastaraisiais metais jau pasitaikę elektros energijos tiekimo nutraukimai ir degalų trūkumas tapo dar aštresni.
Kubos prezidentas Miguelis Diazas-Canelis pareiškė, kad jo šalis pasirengusi derėtis su Jungtinėmis Valstijomis, tačiau jei nebus spaudžiama.