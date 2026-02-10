F. Merzas Miuncheno saugumo konferencijoje susitiks su aršiu D. Trumpo kritiku, Kalifornijos gubernatoriumi G. Newsomu

F. Merzas konferencijos pradžioje penktadienį pasakys kalbą, kurioje pagrindinis dėmesys bus skiriamas transatlantinių santykių pertvarkymui bei Europos įsitvirtinimui naujoje pasaulio tvarkoje, kurią vėl labai stipriai lemia didžiųjų valstybių politika.
F. Merzas liks Miunchene iki šeštadienio ir dalyvaus pokalbiuose įvairiais formatais. Be kita ko, jis susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, JAV kongresmenais, Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir britų premjeru Keiru Starmeriu.
Pokalbis su G. Newsomu vyriausybės šaltinių apibūdinamas kaip „trumpas susitikimas“. Jis yra svarbus, nes 58-erių gubernatorius, vadovaujantis daugiausiai gyventojų turinčiai ir ekonomiškai stipriausiai JAV valstijai, laikomas galimu demokratų kandidatu į prezidentus 2029 m. rinkimuose.
G. Newsomas po vidurio kadencijos rinkimų ketina nuspręsti, ar sieks prezidento posto.
G. Newsomas sausį Pasaulio ekonomikos forume Davose kritikavo Europos šalių lyderius už, jo nuomone, nuolankią poziciją D. Trumpo atžvilgiu.
„Negaliu pakęsti šio bendrininkavimo, to, kaip žmonės pasiduoda, – sakė jis. – Turėjau atsivežti krūvą antkelių visiems tiems šalių vadovams.“ Esą atėjo laikas pademonstruoti tvirtą poziciją“. Metas parodyti stuburą, akcentavo jis.
