Iš Rusijos – absurdiškas reikalavimas: užsimanė saugumo garantijų

2026 m. vasario 10 d. 09:53
Rusijos užsienio reikalų viceministras Aleksandras Gruško pareiškė, kad į galimą susitarimą karui Ukrainoje užbaigti turi būti įtrauktos saugumo garantijos Maskvai, nes be jų bet koks susitarimas esą nebūtų neįmanomas, antradienį pranešė „Kyiv Independent“.
„Mes pripažįstame, kad sutarimo dėl taikos Ukrainoje atveju turi būti atsižvelgta į Ukrainos saugumo interesus, tačiau, žinoma, svarbiausi yra Rusijos saugumo interesai“, – vasario 10 d. Rusijos žiniasklaidai sakė A. Gruško, kurį cituoja „Kyiv Independent“.
Rusijos užsienio reikalų viceministras aiškino, kad į Maskvos reiškiamą susirūpinimą visiškai neatsižvelgė Europos Sąjungos (ES) lyderiai.
„Jei atidžiai pažvelgsite į visus Europos Sąjungos lyderių pareiškimus, apie garantijas Rusijos saugumui niekas nekalba“, – kalbėjo A. Gruško.
„Tai yra pagrindinis elementas siekiant susitarimo. Be jo taikos sutartis neįmanoma“, – pridūrė jis.
Pasak jo, galimos saugumo garantijos Rusijai apimtų kai kurias Maskvos keliamas sąlygas nuo pat invazijos į Ukrainą pradžios, įskaitant draudimą Ukrainai prisijungti prie NATO.
Jis taip pat atmetė užsienio karių dislokavimą Ukrainoje – vieną Kyjivo prašymų dėl saugumo garantijų Ukrainai.
Jo komentarai pasirodė Ukrainai, Rusijai ir JAV tęsiant trišales derybas, kurių tikslas – užbaigti beveik ketverius metus trunkantį, rusų pradėtą karą. Paskutinis derybų raundas vyko Abu Dabyje vasario 4–5 d., diskusijos turėtų tęstis šią savaitę. Pasak „Kyiv Independent“, jos greičiausiai vyks Jungtinėse Valstijose.
 
