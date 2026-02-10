Iš Rusijos – absurdiškas reikalavimas: užsimanė saugumo garantijų

„Mes pripažįstame, kad sutarimo dėl taikos Ukrainoje atveju turi būti atsižvelgta į Ukrainos saugumo interesus, tačiau, žinoma, svarbiausi yra Rusijos saugumo interesai“, – vasario 10 d. Rusijos žiniasklaidai sakė A. Gruško, kurį cituoja „Kyiv Independent“.
Rusijos užsienio reikalų viceministras aiškino, kad į Maskvos reiškiamą susirūpinimą visiškai neatsižvelgė Europos Sąjungos (ES) lyderiai.
„Jei atidžiai pažvelgsite į visus Europos Sąjungos lyderių pareiškimus, apie garantijas Rusijos saugumui niekas nekalba“, – kalbėjo A. Gruško.
„Tai yra pagrindinis elementas siekiant susitarimo. Be jo taikos sutartis neįmanoma“, – pridūrė jis.
Pasak jo, galimos saugumo garantijos Rusijai apimtų kai kurias Maskvos keliamas sąlygas nuo pat invazijos į Ukrainą pradžios, įskaitant draudimą Ukrainai prisijungti prie NATO.
Jis taip pat atmetė užsienio karių dislokavimą Ukrainoje – vieną Kyjivo prašymų dėl saugumo garantijų Ukrainai.
Jo komentarai pasirodė Ukrainai, Rusijai ir JAV tęsiant trišales derybas, kurių tikslas – užbaigti beveik ketverius metus trunkantį, rusų pradėtą karą. Paskutinis derybų raundas vyko Abu Dabyje vasario 4–5 d., diskusijos turėtų tęstis šią savaitę. Pasak „Kyiv Independent“, jos greičiausiai vyks Jungtinėse Valstijose.
