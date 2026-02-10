J. Epsteino skandalas palietė ir JK: premjerui – raginimai atsistatydinti

Po dramatiško pirmadienio Leiboristų partijos lyderis vyriausybės ministrų susitikime pareiškė, kad jie yra „stiprūs ir vieningi“, o prieš tai taip pat pažadėjo nesitraukti iš pareigų praėjus vos 19-ai penkerių metų trukmės kadencijos mėnesių.
K. Starmerio padėtis pirmadienį atrodė nesaugi, kai Škotijos leiboristų lyderis Anasas Sarwaras pareikalavo, kad jis atsistatydintų, nes paskyrė Peterį Mandelsoną JAV ambasadoriumi nepaisant to, jog žinojo, kad šis palaikė ryšius su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu J. Epsteinu.
Vyriausybės ministrai po to ėmėsi užnugario veiksmų, kad sustiprintų paramą K. Starmeriui, taip laikinai sumažindami maišto tikimybę.
„Ministras pirmininkas padėkojo politiniam kabinetui už paramą. Jis sakė, kad jie yra stiprūs ir vieningi“, – sakoma susitikimo stenogramoje, kurią pateikė Dauningo gatvė. Pareiškime priduriama, kad K. Starmeris ministrams nurodė, jog jo vyriausybė „toliau nepaliaujamai sutelks dėmesį į britų prioritetus, įskaitant kovą su pragyvenimo išlaidų“ problema.
Trumpos, septynis mėnesius trukusios P. Mandelsono kadencijos Vašingtone padariniai tapo rimčiausia K. Starmerio valdymo laikotarpio krize, sukėlusia klausimų dėl jo politinio nuovokumo.
Ji sustiprino pasipiktinimą leiboristų įstatymų leidėjų, jau ir taip nepatenkintų dėl to, kad centro kairiųjų grupė prieš vietos valdžios rinkimus apklausose atsilieka nuo kraštutinių dešiniųjų partijos „Reform UK“, gretose.
Daugybė kardinalių politikos pakeitimų pakenkė K. Starmerio patikimumui ir jis taip pat pakeitė keturis komunikacijos vadovus bei du personalo vadovus.
Sekmadienį atsistatydino jo politinio projekto architektas Morganas McSweeney, nes jis patarė K. Starmeriui paskirti prieštaringai vertinamą P. Mandelsoną.
Pasitraukus M. McSweeney, K. Starmeris liko be žmogaus, kuris padėjo jam sugrąžinti Leiboristų partiją į centrą po to, kai jis 2020 m. tapo kairiųjų pažiūrų lyderio Jeremy Corbyno įpėdiniu.
Policijos tyrimas
Tuomet pirmadienį jis neteko jau antro aukšto padėjėjo vos per dvi dienas, kai pasitraukė komunikacijos vadovas Timas Allanas, kuris šias pareigas ėjo vos kelis mėnesius.
A. Sarwaras, kurio gegužės mėnesį Škotijoje laukia sunkūs rinkimai, tapo aukščiausiu leiboristų veikėju, paraginusiu K. Starmerį atsistatydinti – jis sakė, kad „reikia baigti blaškymąsi“. Tačiau kiti aukšti leiboristų veikėjai, įskaitant galimas varžoves kovoje dėl lyderio posto Angelą Rayner ir Shabaną Mahmood, koordinuotai pareiškė paramą K. Starmeriui.
Antradienį ir Velso leiboristų lyderė Eluned Morgan prisidėjo prie paramos premjerui.
K. Starmeris pernai rugsėjį atleido P. Mandelsoną, kai JAV Kongreso paskelbti dokumentai atskleidė leiboristų veterano santykių su J. Epsteinu mastą po finansininko nuteisimo 2008 m. J. Epsteinas 2019 m. nusižudė kalėjime laukdamas naujo teismo proceso dėl prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais.
Dokumentai, kuriuos sausio 30 d. paviešino JAV vyriausybė, regis, liudija, kad P. Mandelsonas nutekino J. Epsteinui konfidencialią JK vyriausybės informaciją, kai jis buvo britų ministras, taip pat ir per 2008 m. finansų krizę.
Policija atlieka tyrimą 72-ejų P. Mandelsono atžvilgiu dėl netinkamo elgesio einant viešąsias pareigas ir surengė kratas dviejuose jo nuosavybės objektuose, tačiau jis nebuvo sulaikytas.
K. Starmeris atsiprašė J. Epsteino aukų ir apkaltino P. Mandelsoną melavus apie savo ryšių su finansininku mastą, kai vyko patikrinimo procedūra skiriant jį dirbti Vašingtone.
Vyriausybė turėtų paskelbti dešimtis tūkstančių elektroninių laiškų, žinučių ir dokumentų, susijusių su P. Mandelsono skyrimu, o tai gali padidinti spaudimą ministrui pirmininkui ir kitiems ministrams.
Neatsirado joks aiškus K. Starmerio įpėdinis, o dėl partijos taisyklių mesti iššūkį yra sudėtinga. Vasario 26 d., prieš gegužės mėnesį vyksiančius vietos valdžios rinkimus, jo laukia itin svarbūs papildomi rinkimai, kurie taip pat gali turėti įtakos jo kadencijos trukmei.
Jungtinė KaralystėKeiras StarmerisJeffrey Epsteinas
Rodyti daugiau žymių