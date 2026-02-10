Prieglobsčio politika: Europos Parlamentas patvirtino saugių valstybių sąrašą

Atnaujintose ES taisyklėse, kurioms pritarė 408 EP nariai, 184 nepritarė, o 60 susilaikė, numatyta, kad Bangladešui, Egiptui, Indijai, Kolumbijai, Kosovui, Marokui ir Tunisui ES suteikia saugios trečiosios valstybės statusą. Tai reiškia, kad šių valstybių piliečiams, siekiantiems prieglobsčio ES, bus taikoma spartesnė minėtų prašymų nagrinėjimo procedūra, nes daroma prielaida, kad šių valstybių piliečiai yra pakankamai apsaugoti nuo persekiojimo ar šiurkščių jų pagrindinių teisių pažeidimų rizikos. Tačiau prašymus teikiantiems asmenims paliekama galimybė įrodyti, kad jie yra persekiojami ar su jais siekiama susidoroti jų valstybėse, todėl saugios valstybės statusas jiems neturėtų galioti.
ES narystės siekiančios valstybės kandidatės taip pat bus priskiriamos prie saugių kilmės valstybių, išskyrus atvejus, kai toje valstybėje vyksta ginkluotas konfliktas, daugiau nei 20 proc. atitinkamos valstybės piliečių gauna pabėgėlio statusą ES arba šiai valstybei taikomos ES sankcijos dėl pagrindinių teisių pažeidimo.
Europos Komisija įpareigojama stebėti minėtas valstybes ir prireikus koreguoti jų priskyrimą saugių valstybių sąrašui. ES valstybėms suteikiama teisė sudaryti nacionalinius saugių kilmės šalių sąrašus ir į jį įtraukti daugiau valstybių, nei numatyta ES sąraše.
Pagal kartu patvirtintą saugios valstybės koncepciją, kuriai pritarė 396 EP nariai, 226 nepritarė, o 30 susilaikė, ES valstybės turės teisę ją taikyti trečiųjų valstybių piliečiams, kurie nėra saugių valstybių piliečiai ir atmesti prieglobsčio prašymą kaip nepriimtiną, jeigu, prieš atvykdami į ES, šie prieglobsčio prašytojai vyko per saugią valstybę arba turi ryšį su šia valstybe arba su ta valstybe yra sudarytas atskiras prieglobsčio prašymų nagrinėjimo susitarimas.
„Saugių kilmės valstybių sąrašas yra politinis lūžio taškas ES migracijos valdyme. Naujosios taisyklės nustato bendrus standartus, greitesnes ir veiksmingesnes procedūras, prieglobsčio teisės apsaugą asmenims, turintiems į ją teisę, ir tvirtą kovos su piktnaudžiavimu strategiją“, – sakė EP pranešėjas saugių kilmės valstybių sąrašo klausimu Alessandro Ciriani.
ES prieglobsčio taisyklių pataisos jau suderintos su ES Taryba, todėl po formalaus šios institucijos pritarimo, minėtos taisyklės bus pradėtos taikyti nuo šių metų birželio.