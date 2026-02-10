Prieš B. Netanyahu vizitą JAV – perspėjimas iš Irano

„Mūsų derybų šalis yra Amerika. Amerika turi nuspręsti veikti nepriklausomai nuo spaudimo ir destruktyvios įtakos, kenkiančios regionui“, – per savaitės spaudos konferenciją sakė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmailas Baqaei.
„Sionistų režimas, kaip sabotuotojas, ne kartą parodė, kad prieštarauja bet kokiam į taiką vedančiam diplomatiniam procesui mūsų regione“, – sakė jis.
Teheranas ir Vašingtonas penktadienį atnaujino derybas Maskate. Ankstesnės derybos žlugo po praėjusį birželį Izraelio surengtos precedento neturinčios Irano bombardavimo kampanijos, sukėlusios 12 dienų karą.
Per konfliktą Izraelis taikėsi į aukšto rango Irano karinius pareigūnus, branduolinėje srityje dirbančius mokslininkus ir branduolinius objektus, taip pat gyvenamuosius rajonus. Vėliau prie kampanijos prisidėjo Jungtinės Amerikos Valstijos, smūgiavusios į svarbius Irano branduolinius objektus. Iranas atsakė dronų ir raketų atakomis prieš Izraelį ir taikydamasis į JAV karinę bazę Katare, didžiausią Artimuosiuose Rytuose.
„Patirtis birželį buvo labai bloga. Todėl, atsižvelgdami į šią patirtį, esame pasiryžę diplomatijos priemonėmis ginti Irano nacionalinius interesus“, – sakė E. Baqaei.
Jis primygtinai tvirtino, kad Iranas ir toliau susitelks tik į branduolinę programą mainais į sankcijų sušvelninimą. Teheranas ne kartą pareiškė, kad atmeta bet kokias derybas kokiais nors kitais klausimais.
Šeštadienį B. Netanyahu biuras pareiškė, kad Izraelio premjeras „mano, jog bet kokios derybos turi apimti balistinių raketų apribojimus ir paramos Irano ašiai nutraukimą“. Jis turėjo galvoje Irano paramą ginkluotoms grupuotėms regione.
Derybos vyko po Vašingtono grasinimų ir JAV lėktuvnešio grupės dislokavimo regione ir Irano kruvinų susidorojimų su antivyriausybiniais protestais praėjusį mėnesį.
Irano valdžia teigė, kad protestai, kilę gruodžio pabaigoje dėl didėjančių gyvenimo išlaidų ir prasidėję kaip taikios demonstracijos, vėliau virto riaušėmis, įskaitant žudymą ir vandalizmą. Iranas kaltina JAV ir Izraelį jas pakursčius.
