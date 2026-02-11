B. Pistorius „neteisingu signalu“ laiko diskusijas apie Europos branduolinį skėtį

„Manau, kad tai neteisingas signalas“, – sakė jis trečiadienį ES gynybos ministrų susitikimo Briuselyje kuluaruose. Anot jo, nėra „jokių požymių“, kad JAV atsitrauktų nuo savo „branduolinio atgrasymo atsakomybės už Europą“.
Kas mano, kad „mes dabar arba po penkerių ar dešimties metų pajėgtume pakeisti amerikiečių branduolinio atgrasymo skydą – tas tegul mano“, sakė B. Pistorius
„Spekuliuoti galima apie viską“, – kalbėjo jis. B. Pistorius teigė nesantis nusiteikęs „laidoti“ aljanso su JAV. Nepaisant visų neapibrėžtumų dėl JAV vyriausybės, jis tokio pavojaus „šiuo metu visiškai nematantis“.
Diskusijos dėl Prancūzijos ir kitų Europos šalių bendradarbiavimo branduolinio atgrasymo srityje vyksta jau seniai. Šie svarstymai įgavo papildomo svorio dėl būgštavimų, kad JAV gali suabejoti savo įsipareigojimais ginti Europą.
Tokie būgštavimai pastaruoju metu kilo dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo pretenzijų į Grenlandiją. Tačiau, be kita ko, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pabrėžė, kad Europa ir toliau lieka priklausoma nuo JAV apsaugos.
Borisas Pistorius
