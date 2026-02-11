D. Trumpas sako primygtinai reikalavęs B. Netanyahu, kad derybos su Iranu būtų tęsiamos

„Nebuvo pasiekta jokių galutinių susitarimų, išskyrus tai, kad aš primygtinai reikalavau, jog derybos su Iranu būtų tęsiamos, siekiant išsiaiškinti, ar susitarimas gali būti sudarytas“, – po tris valandas trukusio susitikimo savo socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė D. Trumpas.
Tuo metu B. Netanyahu pabrėžė D. Trumpui, kad jo šalies saugumas yra jo prioritetas Vašingtono branduolinėse derybose su Iranu, po lyderių susitikimo pareiškime teigė premjero biuras.
„Ministras pirmininkas pabrėžė Izraelio valstybės saugumo poreikius derybų kontekste“, – pažymėjo jo biuras ir pridūrė, kad jie susitarė „koordinuoti veiksmus ir palaikyti ryšį“.
Siekdamas užtikrinti, kad į bet kokį susitarimą būtų įtraukta ir Islamo Respublikos balistinių raketų programa, B. Netanyahu nuskubėjo į Vašingtoną septintajam susitikimui su D. Trumpu nuo tada, kai JAV lyderis grižo į valdžią.
Naujausias susitikimas Baltuosiuose rūmuose vyko už uždarų durų – B. Netanyahu įsmuko pro šoninį įėjimą be jokių fanfarų. Nuotraukoje, kurią paskelbė Izraelio vyriausybės vadovo biuras, D. Trumpas ir B. Netanyahu matomi spaudžiantys vienas kitam ranką.
D. Trumpas yra užsiminęs apie galimus JAV karinius veiksmus prieš Iraną po kruvino Teherano susidorojimo su protestuotojais, tačiau tuo pat metu Vašingtonas ir Teheranas praėjusią savaitę atnaujino derybas ir surengė susitikimą Omane. Derybos buvo sustabdytos po JAV smūgių į Irano branduolinius objektus per Izraelio 12 dienų karą su Iranu pernai birželį.
Benjaminas NetanyahuDonaldas Trumpas (Donald Trump)JAV
