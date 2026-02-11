Irano prezidentas pareiškė, kad šalis nepasiduos besaikiams reikalavimams

Jis taip pat teigė, kad Iranas yra pasirengęs „bet kokiam jo branduolinės programos patikrinimui“, ir tvirtino, kad šalis nesiekia įgyti atominių ginklų.
Iranas ir Jungtinės Valstijos praėjusią savaitę atnaujino derybas pirmą kartą po karo su Izraeliu praėjusį birželį, kai JAV smūgiavo į branduolinius objektus Irane.
„Iranas nepasiduos agresijos akivaizdoje, tačiau mes tęsiame dialogą su šalimis kaimynėmis dėl taikos ir ramybės regione“, – sakė M. Pezeshkianas.
Jis kalbėjo Azadi aikštėje sostinėje Teherane, minint 47-ąsias Irano islamo revoliucijos metines.
„Mūsų šalis, Iranas, nepasiduos jų besaikiams reikalavimams“, – pridūrė jis.
Iranas nori, kad derybos būtų sutelktos tik į jo branduolinę programą, tačiau Jungtinės Valstijos siekia aptarti ir Islamo Respublikos balistinių raketų programą bei jos paramą kovotojų grupuotėms regione.
Iranas tvirtina, kad jo branduolinė programa yra taiki, nors Vakarų šalys ir Izraelis mano, kad siekia įgyti branduolinius ginklus.
Kiekvienais metais Irano vadovybės šalininkai gausiai susirenka paminėti 1979 m. revoliucijos, nuvertusios JAV remtą šachą, metines. Trečiadienį Azadi aikštėje naujienų agentūros AFP žurnalistas matė dideles apsaugos pajėgas – didesnes nei ankstesniais metais. Šydais prisidengusios moterys mojavo Islamo Respublikos vėliavomis ir nešė Irano aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Khamenei portretus.
Praėjusį mėnesį visame Irane kilęs protestų judėjimas išprovokavo didelio masto susidorojimą. Jungtinės Valstijos, remdamos protestuotojus, grasino kariniais veiksmais.