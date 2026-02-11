Iš Kremliaus – grasinimai dėl Grenlandijos: imtųsi karinių priemonių

Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas keletą kartų pareiškė norintis aneksuoti Grenlandiją, keletas Europos šalių pastarosiomis savaitėmis į šią Arkties salą nusiuntė nedidelius karinių pajėgų kontingentus.
„Žinoma, militarizavus Grenlandiją ir sukūrus prieš Rusiją nukreiptus kariniai pajėgumus, mes imsimės atitinkamų atsakomųjų priemonių, įskaitant karines-technines“, – kreipdamasis į Rusijos įstatymų leidėjus sakė S. Lavrovas.
Grenlandija, kurioje gyvena apie 57 tūkst. žmonių, jau keletą dešimtmečių yra autonominė Danijos teritorija.
Praėjusį mėnesį D. Trumpas liovėsi grasinęs užgrobti Grenlandiją, pareikšdamas, kad sudarė „pagrindų“ susitarimą su NATO vadovu Marku Rutte, kuriuo siekiama užtikrinti didesnę JAV įtaką.
Pirmiau jis buvo įspėjęs, kad jei Grenlandijos neužims Jungtinės Valstijos, tai gali padaryti Rusija arba Kinija.
„JAV, Danija ir Grenlandija turi pačios išspręsti šį klausimą“, – sakė S. Lavrovas.
Jis apkaltino Daniją grenlandus laikant „antrarūšiais piliečiais“.
Savo ruožtu Grenlandija teigia, kad suverenitetas ir vientisumas yra „raudona linija“ bet kokiose diskusijose su Vašingtonu.
RusijaSergejus LavrovasGrenlandija
