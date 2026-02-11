Izraelio prezidentas tikisi, kad JAV ir Izraelio derybos padės sugriauti Irano „blogio imperiją“

B. Netanyahu, kuris JAV lankosi jau šeštą kartą nuo D. Trumpo inauguracijos, pareiškė, kad ragins JAV lyderį dėl Irano vykdomos balistinių raketų programos imtis griežtesnių priemonių prieš šį mirtiną savo priešą.
D. Trumpas paskubomis Baltuosiuose rūmuose surengto susitikimo, kuris prasidės 11.00 val. vietos laiku (16.00 val. Grinvičo laiku), išvakarėse pareiškė, kad svarsto galimybę nusiųsti į Artimuosius Rytus dar vieną JAV „armadą“, siekdamas daryti spaudimą Teheranui, kad šis norėtų tartis dėl savo branduolinės programos.
Kanberoje kalbėdamas kartu su Australijos ministru pirmininku Anthony‘iu Albanese‘u surengtoje spaudos konferencijoje, I. Herzogas palinkėjo jiems „sėkmės siekiant taikos ir griaunant tą blogio imperiją, kuri ateina iš Teherano“.
I. Herzogas taip pat sakė, kad jie aptars „kita etapą Gazoje, kuris yra svarbus mums visiems ir, tikiuosi, visiems mums atneš geresnę ateitį“.
Griežtai saugomos keturių dienų kelionės metu Izraelio valstybės vadovas siekia nuraminti Australijos žydų bendruomenę po gruodžio mėnesį Sidnėjaus Bondajaus paplūdimyje įvykusio išpuolio, kurio metu buvo nušauta 15 Hanukos šventę šventusių žmonių.
Tačiau jo vizitas sukėlė protestus didžiuosiuose Australijos miestuose, kuriuos surengė grupės, prieštaraujančios Izraelio veiksmams Palestinos teritorijose.
Pirmadienio vakarą Sidnėjaus centre kilo chaosas, kai policija bandė užkirsti kelią mitinguotojams įžengti į draudžiamą zoną.
Per verslo rajone miesto centre vykusius susirėmimus teisėsaugos pareigūnai prieš protestuotojus ir žiniasklaidos atstovus, tarp kurių buvo ir naujienų agentūros AFP fotografas, panaudojo pipirines dujas.