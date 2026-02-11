J. Epsteino dokumentuose paminėjus vieną prancūzų diplomatą, Prancūzija siekia tyrimo

„Buvau priblokštas“, – trečiadienį pareiškė J. N. Barrot.
Antradienio vakarą platformoje „X“ paskelbtame įraše jis nurodė, kad perduoda Fabrice‘ui Aidanui metamus kaltinimus prokurorui ir pradeda vidinį tyrimą. Ministerija apibūdino F. Aidaną kaip „vyriausiąjį užsienio reikalų sekretorių, atostogaujantį dėl asmeninių priežasčių ir einantį pareigas privačiame sektoriuje“.
Vien tik paminėjimas paviešintuose dokumentuose iš tyrimo gėdą užsitraukusio JAV finansininko, kuris 2019 m. nusižudė kalėjime, prieš tai susilaukęs kaltinimų prekyba nepilnametėmis mergaitėmis seksualinio išnaudojimo tikslais, atžvilgiu dar nereiškia, kad buvo padarytas koks nors nusikaltimas. Tačiau Prancūzijos žiniasklaida, kuri pastebėjo jo vardą dokumentuose, pranešė, kad jis 2010–2017 m. elektroniniu paštu susirašinėjo su J. Epsteinu.
Tyrimų portalas „Mediapart“ antradienio vakarą informavo, kad Federalinis tyrimų biuras (FTB) nustatė, jog F. Aidanas ieškojo informacijos vaikų seksualinio išnaudojimo svetainėse, kai 2006–2013 m. dirbo Niujorke įsikūrusiose Jungtinėse Tautose (JT). Dėl to buvo pradėtas vidinis tyrimas, o jis atsistatydino.
F. Aidanas tuo metu dirbo JT generalinio sekretoriaus patarėjo norvego Terje Rodo-Larseno patarėju. Norvegijos policija pirmadienį pareiškė, kad atlieka tyrimą T. Rodo-Larseno atžvilgiu dėl jo ryšių su J. Epsteinu. „Mediapart“ taip pat nurodė, kad F. Aidanas siuntė J. Epsteinui JT dokumentus ir ataskaitas.
Naujienų agentūrai AFP kol kas nepavyko susisiekti su F. Aidanu, kuris trečiadienio rytą, regis, ištrynė savo profesinių kontaktų paskyrą „LinkedIn“.
Po darbo JT būstinėje Niujorke F. Aidanas darbavosi JT kultūros agentūroje UNESCO. Energetikos grupė „Engie“, kurioje jis dirbo pastaruoju metu, AFP sakė, kad jį atleido.