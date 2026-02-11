Po mirtinų traukinių avarijų Ispanija imasi priemonių saugumui stiprinti

Sausio 18 d. netoli Adamuso Andalūzijoje susidūrė priešingomis kryptimis važiavę greitieji traukiniai. Žuvo 46 žmonės, daugiau kaip 120 buvo sužeisti. Manoma, kad nelaimę sukėlė lūžę bėgiai. Po dviejų dienų Barselonoje ant bėgių užgriuvo atraminė siena, vietinio susisiekimo traukinys rėžėsi į nuolaužas. Per šią nelaimę žuvo mašinistas, dešimtys keleivių buvo sužeisti.
Po šių tragedijų Ispanijoje, anot apklausų, padidėjo baimė važiuoti traukiniais. Konservatorių opozicijos lyderis Alberto Núñezas Feijóo parlamente sakė, kad nelaimių buvo galima išvengti. Šiame kontekste jis trečiadienį dar kartą pareikalavo P. Sanchezo atsistatydinimo.
Kairysis vyriausybės vadovas pabrėžė, kad nuo jo kadencijos pradžios 2018 m. nelaimių geležinkelyje sumažėjo 11 proc. Tuo pat metu investicijos į geležinkelio infrastruktūrą Ispanijoje 2018–2025 m., lyginant su 2012–2018 m. laikotarpiu, išaugo beveik tris kartus – nuo 1,7 iki 5 mlrd. eurų.