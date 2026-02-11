PasaulisĮvykiai

Po mirtinų traukinių avarijų Ispanija imasi priemonių saugumui stiprinti

2026 m. vasario 11 d. 15:24
Praėjus daugiau kaip trims savaitėms po 46 gyvybes nusinešusios traukinio avarijos, Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas paskelbė apie priemones saugumui geležinkelyje gerinti. Ispanijos geležinkelių sistema nėra tobula, tačiau ji „patikimiausia“ ES ir „viena geriausių pasaulyje“, pabrėžė jis parlamente Madride. Premjeras įspėjo dėl dezinformacijos ir panikos skleidimo, „kai sakoma, kad mūsų geležinkelio sistema yra pasenusi ar nesaugi – nes tai nėra tiesa“.
Daugiau nuotraukų (1)
Sausio 18 d. netoli Adamuso Andalūzijoje susidūrė priešingomis kryptimis važiavę greitieji traukiniai. Žuvo 46 žmonės, daugiau kaip 120 buvo sužeisti. Manoma, kad nelaimę sukėlė lūžę bėgiai. Po dviejų dienų Barselonoje ant bėgių užgriuvo atraminė siena, vietinio susisiekimo traukinys rėžėsi į nuolaužas. Per šią nelaimę žuvo mašinistas, dešimtys keleivių buvo sužeisti.
Po šių tragedijų Ispanijoje, anot apklausų, padidėjo baimė važiuoti traukiniais. Konservatorių opozicijos lyderis Alberto Núñezas Feijóo parlamente sakė, kad nelaimių buvo galima išvengti. Šiame kontekste jis trečiadienį dar kartą pareikalavo P. Sanchezo atsistatydinimo.
Kairysis vyriausybės vadovas pabrėžė, kad nuo jo kadencijos pradžios 2018 m. nelaimių geležinkelyje sumažėjo 11 proc. Tuo pat metu investicijos į geležinkelio infrastruktūrą Ispanijoje 2018–2025 m., lyginant su 2012–2018 m. laikotarpiu, išaugo beveik tris kartus – nuo 1,7 iki 5 mlrd. eurų.
 
 
Ispanijatraukiniaitraukinio avarija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.