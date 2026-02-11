Ryšiai su J. Epsteinu: Europos Taryba panaikino buvusio savo vadovo Th. Jaglando imunitetą

Tai leis „Norvegijos teisėsaugai dirbti savo darbą, o ponui Th. Jaglandui, jei jam bus pateikti kaltinimai, gintis“, trečiadienį pareiškė dabartinis organizacijos generalinis sekretorius Alainas Bersetas. Th. Jaglando advokatas Andersas Brosveetas sakė, kad jo klientas rimtai vertina šį reikalą, tačiau pabrėžė, jog „nėra jokių baudžiamosios teisės požiūriu reikšmingų aplinkybių“.
Norvegijos laikraštis „Verdens Gang“, remdamasis J. Epsteino dokumentais, praėjusią savaitę pranešė, kad Th. Jaglandas turėjo J. Epsteino garantiją dėl buto pirkimo. Be to, jis kelis kartus nakvojo amerikiečio butuose Niujorke ir Paryžiuje. Th. Jaglandas kartu su šeima 2014 m. planavo atostogas J. Epsteino saloje, tačiau jos galiausiai buvo atšauktos.
Th. Jaglandas iki šiol teigė, kad jo ryšiai su J. Epsteinu buvo „įprastos diplomatinės veiklos“ dalis. Vasario pradžioje jis laikraščiui „Aftenposten“ pripažino padaręs „klaidą“, palaikydamas šį ryšį.
Th. Jaglandas, kuriam šiuo metu yra 75 metai, nuo 1996 iki 1997 m. buvo Norvegijos ministras pirmininkas, o nuo 2009 iki 2015 m. – Nobelio komiteto, sprendžiančio, kam skirti prestižinę Nobelio taikos premiją, pirmininkas.
Būdamas Strasbūre įsikūrusio Europos Tarybos generalinis sekretorius, Th. Jaglandas turėjo diplomatinį imunitetą. Jis galiojo ir pasibaigus kadencijai.
Europos Taryba, kuriai priklauso 46 šalys narės, yra įsipareigojusi ginti demokratiją, žmogaus teises ir teisinės valstybės principus.