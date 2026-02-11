Svarbiai NATO vadavietei pirmą kartą istorijoje vadovaus lenkas

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vadas Wieslawas Kukula antradienį paskelbė, kad vadovavimą Sąjungininkų jungtinių pajėgų vadavietės Briunsiume (angl. Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum, HQ JFC Brunssum) perims keturių žvaigždučių Lenkijos generolas.
Nyderlandų Briunsiumo mieste įsikūrusi vadavietė atsakinga už NATO gynybos planavimą ir karines operacijas Vidurio Europoje.
Kol kas neatskleidžiama, kas konkrečiai užims šias pareigas. „TVP World“ teigimu, šiuo metu aktyvioje karinėje tarnyboje Lenkijoje yra du keturių žvaigždučių generolai. Vienas iš jų yra W. Kukula, o kitas – Lenkijos kariuomenės atstovas NATO ir Europos Sąjungoje Slawomiras Wojciechowskis.
Lenkijos karininkas pakeis vokietį Ingo Gerhartzą, kuris Sąjungininkų jungtinių pajėgų vadavietei Briunsiume vadovauja nuo 2025 m. birželio. Iki šiol ilgiau nei du dešimtmečius šios pareigos atitekdavo vien Vokietijos ar Italijos generolams.
W. Kukula socialinėje platformoje „X“ teigė, kad toks žingsnis yra svarbus pasitikėjimo ženklas Lenkijos ginkluotosiomis pajėgomis ir šalies pastangomis stiprinti gynybą.
ELTA primena, kad, pasak šaltinio JAV karinėse struktūrose, dvi iš pagrindinių NATO vadaviečių – Italijos mieste Neapolyje ir JAV Virdžinijos valstijos mieste Norfolke – bus perduotos europiečių karininkams. Iki šiol minėtoms vadavietėms vadovavo JAV admirolai.
Šiuo ėjimu įgyvendinamas JAV prezidento Donaldo Trumpo reikalavimas, kad Europos šalys prisiimtų didesnę atsakomybę už savo pačių saugumą. Jo administracija ragina, kad karinis aljansas, kuriame ilgą laiką dominavo JAV, taptų „Europos vadovaujamu NATO“.
Vis dėlto, pasak minėto anonimiškai kalbėjusio šaltinio ir kito su šiuo klausimu susipažinusio asmens, pagal šį planą JAV perimtų vadovavimą trims šiek tiek mažesnės reikšmės, bet operacijoms labai svarbioms vadavietėms: sąjungininkų oro, jūrų ir sausumos pajėgų.