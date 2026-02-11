Vokietijos parlamento pirmininkė prašo Izraelio negrąžinti mirties bausmės

„Nederėtų kėsintis į pasiekimą panaikinti valstybines mirties bausmes“, – sakė J. Klockner trečiadienį po susitikimo su Izraelio parlamento pirmininku Amiru Ohana Jeruzalėje.
Mirties bausmė yra nesuderinama su žmogaus orumo apsauga, sakė J. Klockner, pridurdama, kad valstybė neturėtų kerštauti.
Izraelio parlamentarai svarsto prieštaringai vertinamą įstatymo projektą, pagal kurį teroristams būtų taikoma mirties bausmė.
Įstatymo projektui, kurį remia ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybė, buvo pritarta per pirmąjį svarstymą lapkričio mėnesį. Kad taptų įstatymu, tekstas turi praeiti dar du svarstymus Izraelio parlamente.
Izraelis 1954 m. panaikino mirties bausmę už nužudymą, nors teisės aktai ir toliau leidžia ją taikyti tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, nacių karo nusikaltėliams arba išdavystei karo metu.
Paskutinis asmuo, kuriam buvo įvykdyta mirties bausmė 1962 metais, buvo Vokietijos nacis Adolfas Eichmannas.
J. Klockner pabrėžė šalies teisę į savigyną dėl 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ vykdytų išpuolių, bet kartu atkreipė dėmesį į sunkią humanitarinę padėtį Gazos Ruože, kurį nuniokojo daugiau kaip dvejus metus trukęs karas, prasidėjęs po tų išpuolių.
„Humanitarinė pagalba yra ne politinė nuolaida, o moralinė pareiga, – pabrėžė J. Klockner. – Humanitarinės situacijos pripažinimas nereiškia, kad užpuolikas ir auka susikeičia vietomis.“