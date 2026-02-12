PasaulisĮvykiai

B. Netanyahu: D. Trumpas mano, kad kuria sąlygas, kurios gali lemti gerą susitarimą su Iranu

2026 m. vasario 12 d. 20:32
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas mano, jog kuria sąlygas, būtinas „geram susitarimui“ su Iranu, tačiau žydų valstybės lyderis išliko skeptiškai nusiteikęs dėl bet kokio susitarimo kokybės.
„Prezidentas mano, kad iraniečiai jau suprato, su kuo turi reikalų.
Jis mano, kad sąlygos, kurias jis kuria, taip pat ir tai, jog jie tikrai supranta, kad praeitą kartą padarė klaidą, nes nesudarė susitarimo, gali sukurti sąlygas geram susitarimui“, – Vašingtone po susitikimo su D. Trumpu sakė B. Netanyahu, kurio komentarai nuskambėjo vaizdo pareiškime.
„Neslėpsiu nuo jūsų, kad pareiškiau bendrą skepsį dėl bet kokio susitarimo su Iranu kokybės“, – dėstė jis ir pridūrė, kad bet kokiame susitarime taip pat turi būti atsižvelgta į Irano balistines raketas ir paramą regioniniams parankiniams.
IranasIzraelisJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
