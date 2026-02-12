E. Macronas pavadino E. Muską „pernelyg subsidijuojamu vyruku“, tas netruko atsikirsti

Kalbėdamas Belgijos Antverpeno mieste vykusiame pramonės viršūnių susitikime, E. Macronas pasisakė už principu „pirk prekę europietišką“ grindžiamą požiūrį į konkurencingumą ir didžiules investicijas, iš dalies finansuojamas bendromis Europos Sąjungos paskolomis.
„Jei pažvelgsite į JAV, ten yra daug privačių pinigų... bet yra ir daug viešųjų pinigų“, – sakė jis.
„Visi yra susižavėję „Starlink“... Bet, jei mąstote blaiviai, ponas Muskas tikriausiai yra vienas iš tų vyruku pasaulyje, kurie kišenėse turi daugiausiai... milijardų Amerikos mokesčių mokėtojų dolerių, kad būtų subsidijuojami“, – pridūrė jis.
„Elonas Muskas yra pirmiausia pernelyg subsidijuojamas JAV federalinės agentūros“, – sakė jis, pavadindamas šį požiūrį „itin novatorišku“.
Prancūzų lyderis pirmiau yra sakęs, kad didesnė bendra ES skola yra „vienintelis būdas“ ekonominiu lygmeniu konkuruoti su tokiais konkurentais kaip JAV ir Kinija.
E. Muskas savo socialinės žiniasklaidos platformoje „X“ netrukus atsikirto į E. Macrono pastabas apie save, pareikšdamas, kad Europos valstybės savo pramonę subsidijuoja daugiau nei JAV.
„Jei sudėtumėte visą vyriausybės finansavimą, kurį „Tesla“ ir „SpaceX“ kada nors gavo, tai sudarytų tik apie 1 % bendros šių įmonių vertės“, – sakė jis.
„Kita vertus, jei tai padarytumėte su didžiausiomis JAV ir Europos kosmoso ir aviacijos bendrovėmis, vyriausybės skiriamos lėšos *viršytų* 100 % jų vertės!“