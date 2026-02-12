EK pastate Briuselyje – Belgijos policija krata

Europos Sąjungos (ES) vykdomoji institucija teigė žinanti apie atliekamą tyrimą dėl 23 EK pastatų pardavimo už maždaug 900 mln. eurų ir pabrėžė esanti „įsitikinusi, kad procesas buvo vykdomas laikantis visų reikalavimų“.
Šis sandoris buvo sudarytas EK nusprendus sumažinti savo biuro plotą ketvirtadaliu, nes nuo COVID-19 pandemijos daugiau darbuotojų pradėjo dirbti iš namų.
Naujienų agentūros AFP šaltinis pranešė, kad ketvirtadienį anksti ryte EK patalpose buvo atliktos kratos, taip patvirtindamas ankstesnį britų laikraščio „The Financial Times“ pranešimą.
Europos prokuratūra (EPPO) patvirtino tik tai, kad „vykdo įrodymų rinkimo veiklą šiuo metu atliekamame tyrime“, susijusiame su Komisija.
EK pareiškė esanti „įsipareigojusi užtikrinti skaidrumą ir atskaitingumą“ ir kad „šiuo klausimu visapusiškai bendradarbiaus su EPPO ir kompetentingomis Belgijos institucijomis“.
Minėtą nekilnojamąjį turtą įsigijo Belgijos valstybės turto fondas, kuris planavo jį renovuoti, kad nekilnojamasis turtas taptų tvaresnis, ir vėl pateikti rinkai kaip biurų ir gyvenamąsias patalpas.
Briuselis nori pertvarkyti Europos kvartalą, kuriame yra įsikūrusios dauguma ES institucijų, kad jį labiau pritaikytų pėstiesiems.
EK pardavimas buvo naudingas siekiant tikslo turėti kuo mažiau pastatų, kurie visi kuo efektyviau vartotų energiją, nes po pandemijos sumažėjo biuro patalpų poreikis.
EPPO yra nepriklausoma ES prokuratūra, tirianti nusikaltimus, kurie kenkia šalių bloko finansiniams interesams.
