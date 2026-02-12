PasaulisĮvykiai

JAV ir Meksika per koordinuotą operaciją Ramiajame vandenyne konfiskavo kokainą

2026 m. vasario 12 d. 08:20
Trečiadienį Meksikos karinis jūrų laivynas pranešė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos ir Meksika per koordinuotą operaciją Ramiajame vandenyne iš laivo konfiskavo kelias tonas kokaino.
Daugiau nuotraukų (1)
Neįprasti bendri veiksmai buvo atlikti nepaisant įtampos tarp dviejų šalių, JAV prezidentui Donaldui Trumpui pažadėjus smogti Meksikos narkotikų karteliams, jo teigimu, keliantiems didelę grėsmę nacionaliniam saugumui.
Meksikos karinio jūrų laivyno pranešime sakoma, kad laive prie Klariono salos, maždaug už 1100 kilometrų nuo Meksikos Manzaniljo uostamiesčio Kolimos valstijoje, buvo konfiskuoti maždaug 188 paketai, kuriuose buvo kelios tonos kokaino.
Pranešime priduriama, kad buvo suimti keli žmonės, bet jų skaičius nenurodytas.
D. Trumpas grasina įvesti papildomus tarifus Meksikai, kad priverstų šalį sustiprinti kovą su prekeiviais narkotikais ir karteliais. Šiais metais abi šalys ir Kanada iš naujo derėsis dėl laisvosios prekybos susitarimo.
D. Trumpo administracija trečiadienį pareiškė, kad Meksikos kartelio dronai prie JAV ir Meksikos sienos privertė laikinai uždaryti Teksaso oro uostą.
Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum atsakė, kad jos vyriausybė negavo jokių pranešimų apie karteliams priklausančius nepilotuojamus orlaivius pasienyje.
 
JAVMeksikaRamusis vandenynas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.