Kanados policija: masines šaudynes įvykdė translytė 18-metė

Policijos vadas Dwayne'as McDonaldas sakė, kad valdžios institucijos vis dar nežino antradienį įvykusių masinių šaudynių Tumbler Ridže motyvo, tačiau žinoma, kad šaulė turėjo psichikos sveikatos problemų, ji nusižudė.
D. McDonaldas šaudžiusį asmenį įvardijo kaip Jesse Van Rootselaar – translytę moterį, biologiškai gimusią kaip vyras ir prieš ketverius metus metusią vidurinę mokyklą, kurioje šaudė.
D. McDonaldas sumažino aukų skaičių nuo devynių iki aštuonių, anksčiau kilus painiavai dėl vienos iš aukų būklės.
Į miestelio vidurinę mokyklą patekę pareigūnai rado šešis negyvus žmones – 39 metų mokytoją ir penkis mokinius: tris 12 metų mergaites ir du 13 ir 12 metų berniukus.
Šaulė, ginkluota ilgavamzdžiu šautuvu ir pistoletu, po žudynių buvo rasta negyva nusišovusi, sakė D. McDonaldas, Kanados karališkosios raitosios policijos komisaro pavaduotojas Britų Kolumbijoje.
Kitos aukos buvo jos motina ir įbrolis. Pareigūnai ne kartą lankėsi jų namuose reaguodami į iškvietimus, susijusius su psichikos sveikata, sakė D. McDonaldas. Nužudytieji šeimos namuose buvo aptikti, kai kitas šeimos narys perspėjo kaimynus, sakė jis. D. McDonaldas teigė, kad šaulė anksčiau turėjo pasibaigusio galiojimo šaunamojo ginklo licenciją ir kad ginklai anksčiau buvo konfiskuoti iš jos namų, bet vėliau grąžinti.
Po tragedijos, vienų kruviniausių Kanados istorijoje šaudynių, septynias dienas visoje šalyje vėliavos bus nuleistos iki pusės stiebo. Pasaulio lyderiai siunčia palaikymo žinutes.
Ministras pirmininkas Markas Carney pareiškė, kad „tai, kas įvyko, sukrėtė šalį.
„Šie vaikai ir jų mokytojai tapo negirdėto žiaurumo liudytojais. Noriu, kad visi tai žinotų: su jumis visa mūsų šalis“, – parlamente emocingai kalbėjo jis.
Tumbler Ridžas yra maždaug 2400 gyventojų glaudi bendruomenė Kanados Uolinių kalnų papėdėje, netoli provincijos sienos su Alberta, už šimtų kilometrų nuo didesnių miestų. M. Carney apibūdino ją kaip rūstų darbininkų miestelį, kuriame gyvena angliakasiai, mokytojai, statybininkai, atstovaujantys „geriausiems Kanados bruožams: atsparūs, užjaučiantys ir stiprūs“.
„Mes čia esame viena didelė šeima“, – visuomeniniam transliuotojui CBC sakė meras Darrylas Krakowka.
Kanadoje šaudynės mokyklose pasitaiko retai lyginant su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Ši tragedija yra viena kruviniausių šalyje po 2020 m. Naujojoje Škotijoje įvykusių masinių šaudynių, kai žuvo 22 žmonės ir po to buvo uždrausti daugelis automatinių ginklų.
