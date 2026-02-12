Teisėjas paskyrė teismo datą dėl D. Trumpo 10 mlrd. dolerių ieškinio prieš BBC

D. Trumpas šį ieškinį prieš britų transliuotoją pateikė praėjusiais metais dėl jo kalbos, pasakytos prieš riaušes JAV Kapitolijuje, montažo dokumentikoje, parodytoje BBC aktualijų laidoje „Panorama“. D. Trumpas tvirtina, kad dėl to, kaip BBC sumontavo jo kalbą, nuskambėjusią 2021 m. sausio 6 d., susidarė įspūdis, jog jis aiškiai ragino rėmėjus pulti Kapitolijų, kur įstatymų leidėjai tuo metu tvirtino demokrato Joe Bideno pergalę 2020 m. rinkimuose.
Tai naujausias iš keleto ieškinių, kuriuos bylinėtis mėgstantis D. Trumpas pateikė prieš žiniasklaidą. Respublikonų partijai atstovaujantis prezidentas siekia „ne mažiau kaip 5 mlrd. dolerių žalos atlyginimo“ pagal du kaltinimus BBC dėl tariamo šmeižto ir Floridos apgaulingos ir nesąžiningos prekybos praktikos įstatymo pažeidimo.
Pernai pristatydamas šį ieškinį, D. Trumpo teisininkų komandos atstovas pareiškė, kad „anksčiau gerbiamas, o dabar gėdą užsitraukęs BBC apšmeižė prezidentą Trumpą, sąmoningai, piktavališkai ir apgaulingai iškraipydamas jo kalbą, tokiu būdu įžūliai bandydamas kištis į 2024 m. prezidento rinkimus“.
BBC, kurio auditorija neapsiriboja tik Jungtine Karalyste, susidūrė su neramumais, kai žiniasklaidoje pasirodžiusiu pranešimu buvo dar kartą atkreiptas dėmesys į sumontuotą vaizdo įrašą. Kilus skandalui, atsistatydino BBC generalinis direktorius ir dar viena aukšta pareigūnė. BBC neigia D. Trumpo teiginius apie teisinį šmeižtą, tačiau BBC valdybos pirmininkas Samiras Shah nusiuntė D. Trumpui atsiprašymo laišką.
Britų transliuotojo advokatai siekė, kad byla būtų nutraukta, nes Floridos teismas esą neturi jurisdikcijos. Jie taip pat argumentavo, kad D. Trumpas negalės įrodyti, jog minėta dokumentika, kuri buvo parodyta prieš 2024 m. rinkimus, tačiau ne Jungtinėse Valstijose, „padarė jam kokią nors pastebimą žalą“.
„Jis 2024 m. lapkričio 5 d. buvo perrinktas, jau po to, kai dokumentika buvo parodyta. Jis laimėjo Floridoje įtikinama 13 punktų persvara, pagerindamas savo rezultatus 2020 m. ir 2016 m.“, – teigė advokatai.