Ukrainos parlamente – mįslingas apsinuodijimas: kelioms dešimtims politikų staiga smarkiai pablogėjo sveikata

Politikė teigia, kad nemažai jos kolegų iš įvairių frakcijų jautėsi blogai.
„Dar nėra aišku, kas tiksliai nutiko. Yra apsinuodijimo požymių, aukšta temperatūra. Atrodo, kad jie užsikrėtė kokiu nors virusu“, – sakė deputatė.
Ji pridurė, kad jau vykdomas oficialus tyrimas. Viena iš pagrindinių versijų – apsinuodijimas Ukrainos Aukščiausiosios Rados valgykloje, kur valgė parlamentarai. Kai kurie susirgę skundžiasi, kad būtent po apsilankymo valgykloje jų sveikata pradėjo greitai blogėti.
Kai kurie iškelė hipotezę, kad tai galėjo būti apsinuodijimas maistu. Parlamentarai valgė valgykloje, bet ši informacija dar nėra patvirtinta. Todėl atliekamas vidinis tyrimas.
Šią versiją taip pat palaiko Ukrainos parlamentaras Mykola Tyščenko.
Jis sako, kad dėl to vasario 12 d. posėdžių salė buvo beveik tuščia, nes kolegos turėjo rimtas apsinuodijimo apraiškas.