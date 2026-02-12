V. Orbanas – ES: jei norite pagyvinti ekonomiką, nesiųskite pinigų Ukrainai

„Nesiųskite savo pinigų kitiems, jei jums jų reikia konkurencingumui užtikrinti, taigi nesiųskite pinigų Ukrainai“, – žurnalistams sakė V. Orbanas.
Nacionalistas premjeras yra artimiausias Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas Europos Sąjungoje ir ne kartą reiškė skepticizmą dėl ES paramos Ukrainai.
Oficialiais duomenimis, ES ir jos valstybės narės nuo 2022 m. vasario, kai prasidėjo rusų invazija, iki 2025 m. pabaigos suteikė Ukrainai karinės, ekonominės ir politinės pagalbos už maždaug 177 mlrd. eurų.
Be to, blokas patvirtino 90 mlrd. eurų paskolą, skirtą finansuoti Kijevą per ateinančius dvejus metus.
Bendras 27 nares turinčios ES BVP sudaro beveik 18 trilijonų eurų.
Sprendžiant su Ukraina susijusius klausimus, Vengrija dažnai būna kaip rakštis ES lyderiams.
Nors, po Rusijos invazijos pradžios praėjus keletui dienų, Ukraina pateikė paraišką įstoti į ES, derybose dėl narystės ji vis susidurdavo su V. Orbano veto.
Be to, Maskvai užpuolus Ukrainą, Vengrija kitaip nei kitos Europos šalys savo importo nediversifikavo.
Viktoras OrbanasEuropos Sąjunga (ES)Volodymyras Zelenskis
