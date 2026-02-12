Vokietija pirks pigių dronų

Gynybos atveju šie dronai, be kita ko, būtų naudojami priešo gynybos sistemoms apkrauti. Tada brangesniais tiksliaisiais ginklais būtų galima patikimiau eliminuoti svarbius karinius taikinius. Panašių tikslų Rusijos pajėgos savo kare prieš Ukrainą šiuo metui siekia iranietiško tipo „Shahed“ dronais.
Dronų pirkime be Vokietijos ketina dalyvauti tokios šalys, kaip Prancūzija, Didžioji Britanija, Lenkija ir Švedija.
Jis bus vykdomas įgyvendinant vadinamąjį ELSA projektą (angl. European Long-range Strike Approach).
Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius Briuselyje teigė, kad norima sustiprinti konvencinius Europos atgrasymo ir gynybos pajėgumus NATO viduje.
Tai esą svarbu dėl dabarties iššūkių.
