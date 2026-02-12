Žinomos laidų vedėjos mamos pagrobimas virto trileriu: vaizdo įrašuose – tamsios užuominos

Nancy Guthrie dingo sausio 31 dieną Arizonos valstijoje, o tik pasirodžius informacijai, kilo įtarimų dėl galimo pagrobimo. Pareigūnai teigia, kad garbaus amžiaus moteris buvo pažeidžiama: turėjo judėjimo problemų, naudojo širdies stimuliatorių, o kasdien jai reikėjo vaistų.
Reaguodama į galimą pagrobimą, šeima kreipėsi į visuomenę socialiniuose tinkluose. Viename vaizdo įraše S. Guthrie atvirai išreiškė viltį, kad motina bus greitai rasta.
„Kiekviena valanda be jos yra kankynė. Prašau, jei kas nors ką nors žino, pasakykite. Mes tiesiog norime, kad mama grįžtų namo“, – per ašaras platformoje „Instagram“ sakė vedėja.
Viešojoje erdvėje greitai pasirodė pranešimų apie galimą išpirką, tačiau pareigūnai šios informacijos oficialiai nepatvirtino.
„New York Post“ teigia, kad žiniasklaida tariamai gavo pranešimų, kuriuose reikalaujama apie 6 milijonų dolerių vertės bitkoinų išpirkos, tačiau jų autentiškumas nebuvo patvirtintas.
Reaguodama į gandus, S. Guthrie socialiniuose tinkluose pabrėžė, kad yra pasirengusi sumokėti išpirką, jei tai padėtų užtikrinti motinos saugų grįžimą.
Įkalčiai ir sulaikymas
Antradienį ir trečiadienį paaiškėjo daugiau informacijos apie galimą N. Guthrie pagrobimą.
Teisėsauga paskelbė stebėjimo kamerų įrašus, kuriuose matyti kaukėtas vyras, dėvintis tamsias pirštines, pasirodantis prie moters namų dingimo dieną.
Prie N. Guthrie esančioje verandoje rasta kraujo pėdsakų, priklausiusių dingusiai moteriai. Pareigūnai neatskleidė detalių apie tai, ar garbaus amžiaus moteris galėjo būti sužalota.
Pranešama, kad FTB siūlo 50 tūkst. dolerių premiją už informaciją, kuri padėtų sulaikyti dingusią moterį ar įtariamąjį.
Į garbaus amžiaus moters pagrobimo istoriją sureagavo ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris pažadėjo visapusišką paramą ir pavadino bylą „šokiruojančia“.
D. Trumpas paragino visus, turinčius informacijos apie dingimą, kreiptis į FTB. Pasak Baltųjų rūmų atstovės Karoline Leavitt, administracija teikia visapusišką paramą federalinėms ir vietos institucijoms, vykdančioms tyrimą.
Teisėsauga ir toliau analizuoja įkalčius – įskaitant stebėjimo kamerų įrašus, elektroniką ir medicininius įrašus – o N. Guthrie šeima išlieka viltinga.
