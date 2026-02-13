Bangladešo nacionalistų partija paskelbė iškovojusi istorinę pergalę per rinkimus

Galutiniai rezultatai dar nepaskelbti, tačiau Jungtinės Amerikos Valstijos netruko pasveikinti T. Rahmaną ir BNP su istorine pergale, pranešė JAV ambasada Dakoje.
T. Rahmanas likus dviem dienoms iki rinkimų sakė esąs įsitikinęs, kad jo partija po 15 metų trukusio nuverstos premjerės Sheikh Hasinos autokratinio valdymo sugrįš į valdžią šioje 170 mln. gyventojų turinčioje Pietų Azijos valstybėje.
„Ši pergalė buvo laukiama. Nenuostabu, kad Bangladešo žmonės pasitiki partija (...) gebančia įgyvendinti mūsų jaunimo svajones, puoselėtas per sukilimą“, – penktadienį sakė vienas iš pagrindinių BNP komiteto narių Salahuddinas Ahmedas.
„Dabar ne laikas švęsti, nes susidursime su vis didėjančiais iššūkiais kurdami šalį be diskriminacijos“, – pridūrė jis.
Penktadienio rytą televizija prognozavo, kad BNP gavo kur kas daugiau nei 150 vietų, tai užtikrina daugumą 300 vietų parlamente – spėjama, kad ji laimėjo daugiau nei du trečdalius vietų. Televizijos kanalas „Jamuna“ pranešė, kad BNP užsitikrino 212 vietų.
Islamistų koalicija, vadovaujama „Jamaat-e-Islami“, laimėjo 70 vietų, prognozavo stotis, Tai didžiulis šuolis lyginant su ankstesniais rezultatais, bet toli nuo pergalės, kurios siekė.
Rinkimų komisija dar nepaskelbė galutinių rezultatų, jie bus žinomi vėliau penktadienį.
Per rinkimus visoje šalyje buvo dislokuotos gausios saugumo pajėgos, o Jungtinių Tautų ekspertai prieš balsavimą perspėjo apie „didėjančią netoleranciją, grasinimus ir išpuolius“ bei „dezinformacijos cunamį“.
Policijos duomenimis, per rinkimų kampaniją žuvo penki žmonės ir buvo sužeista daugiau nei 600. Tačiau balsavimo diena, pasak Rinkimų komisijos, buvo iš esmės rami.
Laikinasis lyderis Muhammadas Junusas atsistatydins, kai valdžią perims naujoji vyriausybė. Jis paragino visas laikytis rimties.
85 metų Nobelio taikos premijos laureatas vadovauja Bangladešui nuo tada, kai 2024 m. rugpjūtį buvo nuversta Sh. Hasina. Jo administracija uždraudė jos partijai dalyvauti rinkimuose. M. Junusas pasisakė už plataus masto demokratinių reformų chartiją, kuria siekiama pertvarkyti „visiškai sugedusią“ valdymo sistemą ir užkirsti kelią grįžimui prie vienos partijos valdymo.
Rinkėjai taip pat dalyvavo referendume dėl chartijos, turėjo nuspręsti, ar pritaria pasiūlymams apriboti ministro pirmininko kadencijas, suteikti daugiau galių prezidentui ir didesnę nepriklausomybę teismams. Televizijos prognozės rodo, kad rinkėjai palaikė chartiją.