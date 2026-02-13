Danijos premjerė Miunchene surengs derybas su M. Rubio dėl Grenlandijos

„Susitarėme surengti kelis susitikimus su Amerikos politikais, įskaitant valstybės sekretorių (…) dėl Grenlandijos“, – citavo ją Danijos naujienų agentūra „Ritzau“.
Premjerė kalbėjo atvykusi į konferenciją ir turėjo omenyje JAV prezidento Donaldo Trumpo planus dėl strategiškai patogioje vietoje esančios ir išteklių turtingos Arkties salos.
M. Frederiksen biuras pranešė, kad ministrė pirmininkė dalyvaus pokalbiuose, bet nepasakė, ar dalyvaus ir kiti jos vyriausybės nariai. Danijos užsienio reikalų ir gynybos ministrai taip pat dalyvauja Miuncheno saugumo konferencijoje.
Pernai į Baltuosius rūmus grįžęs D. Trumpas tvirtina, kad Vašingtonui saugumo sumetimais būtina kontroliuoti Danijai priklausančią Grenlandiją. Praėjusį mėnesį jis atsitraukė nuo grasinimų užgrobti Grenlandiją, sudaręs „pagrindų“ susitarimą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte užtikrinti didesnę JAV įtaką.
Įkurta JAV, Danijos ir Grenlandijos darbo grupė aptars Vašingtono susirūpinimą dėl saugumo Arktyje, tačiau išsamesnė informacija neviešinama.
NATO pradėjo Arktyje misiją, joje dalyvauja ir Danija. Ji suteikia naikintuvus F-35, pranešė Danijos gynybos ministerija.
Miunchene M. Frederiksen dar kartą paragino Europą stiprinti gynybą, JAV mažinant savo dalyvavimą.
„Amerikiečiai labai sąžiningi – viskas nuo Trumpo inauguracijos kalbos iki naujos saugumo strategijos ir naujos gynybos strategijos bei grasinimų Grenlandijai rodo vieną kryptį – JAV, deja, tolsta“ nuo Europos, sakė ji.