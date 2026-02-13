Iranas paskelbė steigsiąs tyrimo komandą kruviniems protestams ištirti

„Iš atitinkamų institucijų atstovų buvo sudaryta faktų nustatymo komisija, kuri renka dokumentus ir klausosi parodymų“, – vietos naujienų agentūrai ISNA sakė Irano vyriausybės atstovė Fatemeh Mohajerani.
Atstovė nepatikslino, ar komisija daugiausiai dėmesio skirs tik ekonominiams reikalavimams, dėl kurių ir kilo protestai, ar taip pat tirs žmonių žūtį protestų metu.
„Galutinė ataskaita bus paskelbta viešai ir užbaigus šį procesą bus imtasi tolesnių teisinių veiksmų“, – pareiškė ji.
Ketvirtadienį vyriausybės interneto svetainėje buvo paskelbti prezidento Masoudo Pezeskhiano komentarai, kuriuose jis teigė, kad „paskyrėme komandas ištirti (neramumų) priežastis“, tačiau daugiau informacijos nepateikta.
Oficialiais duomenimis, per protestus, kurie prasidėjo gruodžio pabaigoje, o sausio 8 d. smarkiai išplito, žuvo daugiau nei 3 tūkst. žmonių.
Irano valdžios institucijos teigia, kad didžioji dauguma aukų buvo saugumo pajėgų nariai arba atsitiktiniai praeiviai, kuriuos nužudė Izraeliui ir Jungtinėms Valstijoms dirbantys „teroristai“.
Tačiau už Irano ribų įsikūrusios žmogaus teisių gynimo organizacijas kaltina saugumo pajėgas persekiojus protestuotojus.
JAV įsikūrusi Žmogaus teisių aktyvistų naujienų agentūra (HRANA) praneša, kad protestų piko metu žuvo mažiausiai 7 tūkst. žmonių.
„Mums gėda, kad įvyko tokie nelemti įvykiai“, – sakė M. Pezeshkianas, kurio žodžiai cituojami vyriausybės interneto svetainėje paskelbtame pranešime.