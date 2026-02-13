Japonija sulaikė kinų žvejybos laivą ir areštavo jo kapitoną

Pranešimuose teigiama, kad Kinijos kapitonas atsisakė sustoti Japonijos išskirtinėje ekonominėje zonoje.
Incidentas prie Nagasakio prefektūros krantų įvyko tuo metu, kai Japonijos ir kaimyninės Kinijos santykiuose tvyro įtampa. Pranešama, kad tai buvo pirmas Japonijos sulaikytas kinų žvejybos laivas nuo 2022 m.
Kapitonas kaltinamas tuo, kad už maždaug 170 kilometrų į pietvakarius nuo Mešimos salos išsisuko nuo Japonijos žuvininkystės agentūros pareigūno, norėjusio atlikti patikrinimą jo laive. Žuvininkystės agentūra tokius patikrinimus atlieka, siekdama užkirsti kelią neteisėtai žvejybai Japonijos vandenyse.
Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi neseniai pareiškė, kad, nepaisant dabartinės įtampos, ketina toliau palaikyti dialogą su Kinija.
Lapkričio mėnesį, netrukus po to, kai pradėjo eiti premjerės pareigas, S. Takaichi įsivėlė į konfliktą su Pekino vadovybe, pareikšdama, kad bet koks Kinijos antpuolis prieš demokratinę Taivano salą būtų „egzistencinė grėsmė“ Japonijai ir galėtų išprovokuoti karinį atsaką.