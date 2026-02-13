M. Rubio prieš Miuncheno konferenciją: Europa mums svarbi

„Europa mums svarbi“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė M. Rubio.
Jungtinės Valstijos yra „glaudžiai susijusios su Europa, o mūsų ateitis visada buvo ir bus susijusi“, sakė jis ir pridūrė: „Taigi, turime tiesiog pasikalbėti apie tai, kaip atrodo toji ateitis“.
Valstybės sekretorius taip pat teigė, kad „senojo pasaulio nebėra“ ir kad pasaulis gyvena naujoje geopolitikos eroje.
M. Rubio turi dalyvauti penktadienį prasidedančiame svarbiausiame pasaulyje tarptautinės saugumo politikos forume. Trijų dienų konferencijoje Miunchene tikimasi daugiau nei 60 pasaulio lyderių ir apie 100 užsienio reikalų ir gynybos ministrų.
Praėjusių metų Miuncheno saugumo konferencijoje JAV viceprezidentas J. D. Vance'as griežtai kritikavo Vašingtono sąjungininkes Europoje, perspėjo, kad jos kelia grėsmę demokratijai. J. D. Vance'as netiesiogiai užsiminė apie tuo metu Vokietijoje vykusius debatus dėl pagrindinių partijų atsiribojimo nuo kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD). Jo kalba sulaukė griežtos kritikos Europoje.
Gruodžio pradžioje Vašingtonas paskelbė nacionalinio saugumo strategiją, kurią stebėtojai įvertino kaip JAV transatlantinės politikos pokytį. Atskiroje nacionalinės gynybos strategijoje, paskelbtoje sausio mėnesį, pabrėžiama, kad Jungtinės Valstijos ketina ir toliau atlikti pagrindinį vaidmenį NATO, net jei sumažins savo buvimą Europoje.
Marco RubioEuropaJAV
