Netylant kalboms apie galimus JAV smūgius Iranui – dar vienas D. Trumpo žingsnis

Praėjusią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pradėjo netiesiogines derybas dėl Irano branduolinės programos ateities, o ketvirtadienį D. Trumpas įspėjo, kad šaliai gresia „labai skausmingos“ pasekmės, jei ji nesugebės sudaryti branduolinio susitarimo.
Praėjusį mėnesį pabaigoje D. Trumpas, grasindamas Iranui imtis priemonių dėl žiaurių pastarojo represijų prieš antivyriausybinių protestų dalyvius, nusiuntė į Persijos įlanką lėktuvnešį „USS Abraham Lincoln“ ir jį lydinčius karo laivus, kurie tebėra regione.
Keletas JAV žiniasklaidos priemonių pranešė, kad lėktuvnešiui „USS Gerald R. Ford“ ir jį lydintiems laivams buvo nurodyta palikti dabartinę dislokacijos vietą Karibų jūroje ir plaukti į Artimuosius Rytus, kur jie prisijungs šiame regione jau esančios smogiamosios grupės.
Apie Pentagono pasirengimus ir planus dislokuoti antrąjį lėktuvnešį cituodami neįvardytus pareigūnus pranešė „The Wall Street Journal“, „The New York Times“ ir „CBS News“.
Pentagonas į naujienų agentūros AFP pateiktus klausimus kol kas neatsakė.
„USS Gerald R. Ford“ į Artimuosius Rytus jau buvo pasiųstas birželio mėnesį, tačiau netrukus buvo perkeltas į Karibų jūrą, kur dalyvavo D. Trumpo spaudimo kampanijoje prieš Venesuelą, rašo „The New York Times“.
Pasak „The New York Times“, keletas šiame lėktuvnešyje dislokuotų karinių lėktuvų dalyvavo kruvinoje sausio 3 d. Karakase įvykdytoje operacijoje, kurios metu buvo suimtas Venesuelos lyderis Nicolas Maduro.
Kol kas neaišku, kiek laiko „USS Ford“ ir „USS Lincoln“ liks budėti Artimuosiuose Rytuose.
