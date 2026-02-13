Tiesiog kraupu: Prancūzijos šeimos šaldiklyje rasti du kūdikių kūneliai

Tai kol kas naujausias vaikžudystės atvejis, Prancūzijoje paaiškėjęs pastaraisiais metais.
Prokuroras Cedricas Logelinas naujienų agentūrai AFP paaiškino, kad kaltinimai 50-metei moteriai buvo pareikšti ketvirtadienį vakare, o dieną prieš tai ji buvo areštuota vakariniame Paryžiaus Bulonės-Bijankūro priemiestyje ir prisipažino užšaldžiusi savo naujagimius.
Jis pridūrė, kad jokiems kitiems asmenims kaltinimai šioje byloje pareikšti nebuvo.
Šis šiurpus radinys buvo aptiktas po to, kai moteris, kuri su trimis skirtingais partneriais yra susilaukusi devynių vaikų, gruodžio mėnesį staiga išvyko iš šeimos namų šalies rytuose esančiame Aivilero-e-Liomono miestelyje.
Ji paliko keturis 14–20 metų amžiaus vaikus, jų tėvą ir dar vieną vaiką iš kitos santuokos.
Antradienį vienas šeimos narys šaldiklyje rado naujagimio kūnelį.
Po to, kai apie šį radinį buvo pranešta policijai, pareigūnai tame pačiame šaldiklyje susuktą į maišą rado dar vieną kūnelį.
Įtarimai netrukus krito ant motinos.
Prokuroras paaiškino, kad moteris dėvėjo laisvus drabužius, kad nuo šeimos ir draugų nuslėptų nėštumą.
Įtariamoji negalėjo pasakyti, kada tiksliai gimė kūdikiai, bet tvirtino, kad vaikai gimė tarp 2011 ir 2018 metų.
„Apklausiama ji daug verkė ir sakė, kad jai gaila savo vaikų ir šeimos“, – sakė prokuroras.
Penktadienį bus atliktas skrodimas, kurio metu bus siekiama nustatyti tikslias kūdikių mirties aplinkybes.
