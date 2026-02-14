Aiškėja tikroji A. Navalno mirties priežastis: buvo nunuodytas retu toksinu

Skelbiama, kad A. Navalnas buvo nunuodytas retu toksinu, randamu Ekvadoro medlapinėse varlėse – epibatidinu, kuris yra klasifikuojamas kaip cheminis ginklas.
„Žinome, kad Rusijos valstybė panaudojo šį mirtiną toksiną prieš A. Navalną, baimindamasi jo opozicijos“, – pareiškime teigė JK užsienio reikalų ministerija, Švedija, Prancūzija, Nyderlandai ir Vokietija.
Pareiškime nebuvo atskleista, kaip nuodai buvo suleisti A. Navalnui, kuris mirties metu buvo laikomas pataisos kolonijoje Sibire.
Pranešama, kad svarbų vaidmenį atskleidžiant varlių nuodo schemą atliko britų mokslininkai iš Porton Downo.
Lieka neaišku, kaip jiems pavyko gauti A. Navalno kūno mėginius toksinui ištirti, tačiau J. Navalnaja anksčiau yra sakiusi, kad jie buvo slapta išgabenti iš Rusijos.
Pietų Amerikos vietinės gentys epibatidiną naudoja medžiodamos – juo užnuodija strėles. Šis nuodas yra 200 kartų stipresnis už morfiną.
Pranešime teigiama, kad neįmanoma nekaltai paaiškinti, kodėl opozicijos lyderio kūno mėginiuose buvo aptiktas epibatidinas, nes „tik Rusijos vyriausybė turėjo priemonių, motyvų ir galimybę panaudoti šį mirtiną toksiną prieš A. Navalną.“
Vokietijos, Švedijos ir Nyderlandų užsienio reikalų ministrai pridūrė, kad šis „barbariškas“ veiksmas galėjo būti įvykdytas tik Rusijos vadovo Vladimiro Putino vyriausybės.
Nurodoma, kad apie Rusiją buvo pranešta pasaulinei cheminių ginklų priežiūros institucijai.
Spaudos konferencijoje taip pat pasirodė ir našlė Julija Navalnaja. „Man sunku rasti tinkamus žodžius“, – akivaizdžiai susijaudinusi sakė J. Navalnaja.
„Tai buvo pati baisiausia diena mano gyvenime. Aš užlipau ant scenos ir pasakiau, kad mano vyras, A. Navalnas, buvo nunuodytas.
Kas Rusijos kalėjime daugiau galėjo nutikti V. Putino priešui numeris vienas? Tačiau dabar aš suprantu ir žinau, kad tai nebėra tik žodžiai. Tai – moksliniai įrodymai“, – sakė J. Navalnaja.
Šis pranešimas pasirodė prieš antrąsias aršaus V. Putino kritiko mirties metines. 47-erių A. Navalnas mirė 2024 m. vasario 16 d. vakarų Sibire esančioje kolonijoje.
Opozicijos lyderis buvo palaidotas Maskvos priemiestyje 2024 m. kovą. Rusijos valdžios institucijos anksčiau tvirtino, kad disidento mirtis nebuvo įtartina, bet buvo sukėlta „kombinuotų ligų“, įskaitant nereguliarų širdies ritmą.
2020 m. A. Navalnas buvo apnuodytas nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Jis buvo gydomas Vokietijoje, o grįžęs į Rusiją buvo sulaikytas oro uoste.
