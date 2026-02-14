Aštri V. Zelenskio kalba Miunchene: išvadino V. Putiną karo vergu

V. Zelenskis kreipėsi į pareigūnus likus mažiau nei dviem savaitėms iki ketvirtųjų Maskvos visapusiškos invazijos į Ukrainą metinių. Per karą žuvo šimtai tūkstančių žmonių, buvo nuniokota rytinė Ukrainos dalis, o milijonai gyventojų buvo priversti palikti savo namus. Kyjivas ir jo Vakarų sąjungininkai kaltina Maskvą, kad smūgiais į energetikos tinklą ji sąmoningai šaldo Ukrainos gyventojus.
„Ukrainoje nėra nė vienos elektrinės, kuri nebūtų apgadinta per Rusijos atakas“, – sakė V. Zelenskis.
„Bet mes vis tiek generuojame elektrą“, – pabrėžė jis ir pagyrė tūkstančius darbininkų, remontuojančių elektrines.
Jis paragino sparčiau tiekti ginkluotę Ukrainos oro gynybos sistemoms, kurias parūpino Vakarai, ir pažymėjo, kad „kartais mums pavyksta pristatyti naujas raketas mūsų „Patriot‘ams“ ar NASAMS prieš pat ataką, o kartais – tik pačią paskutinę akimirką“.
V. Zelenskis palygino V. Putiną, kuris 2022 m. vasario mėnesį įsakė pradėti karą, su Adolfu Hitleriu ir nurodė, kad „jis gali laikyti save caru, bet iš tikrųjų jis yra karo vergas“.
„Niekas Ukrainoje nemano, kad (Putinas) kada nors paleis mūsų žmones, bet jis nepaleis ir kitų Europos valstybių, nes jis negali paleisti pačios karo idėjos“, – tvirtino Ukrainos prezidentas.
Rusija ir Ukraina kitą savaitę Ženevoje surengs derybas, kurioms tarpininkauja JAV, o V. Zelenskis sakė, kad Kyjivas daro viską, jog užbaigtų karą. Rusija, be kita ko, pareikalavo, kad Ukraina pasitrauktų iš savo Donecko srities. Anot V. Zelenskio, iš Ukrainos tikimasi, kad ji padarys daugiau nuolaidų, nei Rusija.
„Amerikiečiai dažnai grįžta prie nuolaidų temos, o šios nuolaidos pernelyg dažnai aptariamos tik Ukrainos kontekste“, – teigė jis.
Ukraina yra pareiškusi, kad jos rytinių teritorijų atidavimas yra nepriimtinas.
V. Zelenskis apkaltino V. Putiną noru pakartoti 1938 m. įvykius Miunchene, kai buvo padalinta Čekoslovakija, o po metų prasidėjo Antrasis pasaulinis karas.
„Iliuzija“
„Būtų iliuzija tikėti, kad šis karas dabar gali būti patikimai užbaigtas padalijant Ukrainą, lygiai taip pat, kaip buvo iliuzija tikėti, jog Čekoslovakijos paaukojimas išgelbės Europą nuo didelio karo“, – dėstė V. Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad Kyjivas daro viską, jog užbaigtų karą, ir sakė, jog perspektyvios saugumo garantijos yra vienintelis būdas žengti susitarimo link ir užkirsti kelią būsimoms invazijoms.
„Su Rusija negalima palikti nė vienos spragos, kuria rusai galėtų pasinaudoti karui pradėti“, – tikino jis.
Kitą savaitę Ženevoje vyksiančios derybos bus surengtos po dviejų JAV, Rusijos ir Ukrainos derybų raundų Abu Dabyje. Nepastebint jokio diplomatinio proveržio, Ukrainos vadovas paragino savo sąjungininkus Vakaruose greičiau priimti politinius sprendimus.
„Ginklai vystosi greičiau, nei politiniai sprendimai, skirti juos sustabdyti“, – kalbėjo jis ir kartu nurodė, kad, karui tęsiantis, Irano sukurti bepiločiai orlaiviai „Shahed“, kuriuos laido Rusija, tapo kur kas mirtinesni.
V. Zelenskis taip pat pakartojo, kad Ukraina surengs rinkimus, kai gaus saugumo garantijas ir bus susitarta dėl paliaubų. Tada jis pajuokavo ir susilaukė plojimų: „Mes taip pat galime užtikrinti paliaubas rusams, jei jie surengs rinkimus Rusijoje.“
V. Putinas valdo Rusiją nuo 1999 m.
UkrainaVolodymyras ZelenskisVladimiras Putinas
