D. Trumpas: valdžios pasikeitimas Irane būtų geriausia, kas galėtų nutikti

2026 m. vasario 14 d. 10:20
Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad vyriausybės pasikeitimas Irane būtų „geriausia, kas galėtų nutikti“, ir pasiuntė į Artimuosius Rytus antrą lėktuvnešį, jog sustiprintų karinį spaudimą Islamo Respublikai.
Šios D. Trumpo pastabos buvo bene atviriausias jo raginimas nuversti Irano dvasininkų valdžios aparatą.
Jos nuskambėjo JAV lyderiui spaudžiant Vašingtono priešininką Teheraną sudaryti susitarimą dėl jo branduolinės programos apribojimo.
„Atrodo, kad tai būtų geriausia, kas galėtų nutikti“, – Fort Braggo karinėje bazėje Šiaurės Karolinoje žurnalistams teigė D. Trumpas, vieno reporterio paklaustas, ar jis nori „režimo pasikeitimo“ Irane.
D. Trumpas atsisakė pasakyti, kas, jo nuomone, turėtų perimti valdžią Irane iš aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Khamenei, tačiau pridūrė, kad „yra žmonių“.
Jis buvo atsitraukęs nuo garsiai reikštų raginimų pakeisti vyriausybę Irane ir įspėjo, kad tai galėtų sukelti chaosą, tačiau praeityje jis yra pažėręs grasinimų A. Khamenei.
Anksčiau kalbėdamas Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas nurodė, kad, siekiant sustiprinti spaudimą Iranui, didžiausias karo laivas pasaulyje „USS Gerald R. Ford“ „visai netrukus išplauks“ į Artimuosius Rytus.
D. Trumpas pažymėjo, kad „jei nesudarysime susitarimo, mums jo reikės“.
Šis milžiniškas laivas šiuo metu yra Karibuose. Kitas lėktuvnešis „USS Abraham Lincoln“ yra vienas iš 12 JAV laivų, kurie jau yra Artimuosiuose Rytuose.
